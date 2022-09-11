Приметы на 13 сентября: какие 4 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в опасность

Что нужно сделать 13 сентября и как привлечь удачу на ближайшее время.
13 сентября церковь почитает память Куприяна. Также, согласно православному календарю отмечается положение пояса Пресвятой Богородицы, который считается драгоценной христианской реликвией.
В этот день наши предки обращались к Божьей Матери. Верили, что молитва поможет излечить от болезней, а также спасти от нечистой силы.
13 сентября стоит убрать в доме. Навести порядки в шкафу. Обязательно стоило выбросить старые и ненужные вещи, очистить свое окружение от токсичных людей.
Благоприятный день, чтобы наладить с близкими отношения.
Хозяйкам стоит приготовить вкусный пирог из клюквы и сварить компот. Считается, что ягоды в этот день особенно целебны, и помогут избавиться от болезней и проблем.
Что нельзя делать 13 сентября
Нельзя 13 сентября отправляться в путешествия. Можно попасть в опасность и навредить близким.
Нельзя громко смеяться, устраивать пышные застолья и праздники.
Нельзя 13 сентября заниматься торговлей, давать деньги в долг.
Нельзя допускать негативные мысли, ссориться с близкими.
Приметы на 13 сентября
Если высушить клюкву и положить ягоды в небольшой синий мешочек, день будет хорошим и удачным.
Если туман на восходе солнца, то к безветренной погоде.
Если исчезли пауки, то к дождю.
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