Приметы на 13 октября: какие 2 вещи нельзя делать в самый опасный день октября

Что нельзя делать 13 октября / goodfon.ru

13 октября церковь почитает память святого Григория, который назван в честь основателя Пельшемского монастыря.

На Григория было принято следовать определенным правилам. Считалось, что подобными действиями можно было создать все необходимые условия для того, чтобы в будущем не возникало проблем, например, со здоровьем.

По народному поверью, перед праздником Покров Пресвятой Богородицы по лесам бродят лешие. В канун Покрова они воют целый день, стараясь перекричать ветер. Верили, что если пойти в лес, то можно навлечь проблемы на себя.

В Григорьев день, чтобы уберечься от болезней, сглаза и порчи, было принято жечь старую солому из матрасов, а затем набивать их новою.

А вот чтобы маленькие дети не болели простудой, их на пороге дома обливали водой.

Чтобы избавиться от боли в ногах, сжигали в этот день старые тапки.

В этот день накануне Покрова Пресвятой Богородицы очень опасный день. Считается, что сегодня нечистая сила ходит по земле и нападает на ослабленных людей.

Чтобы избавиться от болезней, нужно поменять все постельное белье в доме.

Что нельзя делать 13 октября

Нельзя 13 октября ходить на природу, в лес или по лугам.

Нельзя 13 октября одалживать деньги.

Нельзя 13 октября ругаться и обижать других.

Приметы на 13 октября

Если на Григория снег упадет, то зима не скоро придет.

Если журавли отлетели, то будет ранняя и холодная зима.

Если поутру видите на окнах мороз, то ждать гостей.

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