Приметы на 13 ноября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы не окунуться в беду

Что нельзя делать 13 ноября / pixabay

13 ноября церковь почитает память преподобного Никодима и преподобного Спиридона. Они жили в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в XII веке.

Хозяйки в э тот день беспокоились о домашней птице. Утепляли курятники или строили специальные сарайчики, куда куры смогут спрятаться в случае непогоды и холодов.

Принято было из куриного мяса варить суп, холодец и различные угощения.

Охотники и рыболовы отправлялись на промысел, в надежде вернуться не с пустыми руками. Если охота будет удачной, то фортуна будет улыбаться на протяжении всего года.

Что нельзя делать 13 ноября

Нельзя 13 ноября ссориться и вступать в конфликты. Можно попасть в неприятности.

Нельзя рыбакам ссориться в этот день, иначе всю зиму будет плохой улов.

Нельзя терять пуговицы 13 ноября, потому что это плохой знак.

Нельзя 13 ноября одалживать деньги.

Нельзя 13 ноября отправляться в дальнюю дорогу.

Приметы на 13 ноября

Если солнечная и ясная погода, то в ближайшие дни стоит ожидать сильный ветер.

Если громко чирикают воробьи, то будет теплая погода.

Если снегирь будет петь, значит скоро наступит зима.

Если съесть блюдо из курятины 13 ноября, то ждать счастливой судьбы.

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