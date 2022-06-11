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Приметы на 13 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

11 июня 2022, 22:59

Как привлечь удачу 13 июня и что делать нельзя.

лето, приметы
Что нельзя делать 13 июня / pixabay

13 июня церковь почитает память святого Еремея Далматского, апостола от семидесяти. В народе праздник получил название день Еремея Бобовника или Еремея Распрягальника.

В этот день хозяйки на огороде высаживали бобовые культуры. Также люди уделяли время дому, семье, устраивали посиделки в кругу друзей или родных.

На Еремея девушки готовили приданое на свадьбу. Вышивали рушник, делали своими руками платье и фату,

Что нельзя делать 13 июня

Нельзя 13 июня трогать коней. Можно заболеть и быть несчастным.

Нельзя 13 июня ссориться с соседями и близкими.

Нельзя 13 июня давать и брать деньги в долг.

Приметы на 13 июня

Если утром стоит туман, то летом будет много грибов.

Если ночь теплая, то будет хороший урожай овощей.

Если кукушка громко кукует, то скоро будет хорошая погода.

Если пауки активно плетут паутину, то будет потепление.

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