Приметы на 13 июля: что нельзя делать в Собор двенадцати апостолов и как привлечь удачу

Что нельзя делать 13 июля / goodfon.ru

13 июля церковь почитает память Двенадцати апостолов - учеников Христа. В народе праздновали праздник Макушка лета. Наши предки верили, что именно с 13 июля врывается настоящая жара.

Женщинам нужно было сходить в церковь. Верили, что можно привлечь в дом удачу и здоровье.

13 июля принято было прощать обиды и недостатки. Апостолы искренне раскаялись. И люди в этот день раскаиваются за свои слабости и ошибки и просят прощения друг у друга.

Что нельзя делать 13 июля в Собор двенадцати апостолов

Нельзя 13 июля употреблять алкоголь.

Нельзя 13 июля шумно веселиться и громко кричать.

Нельзя 13 июля ругаться и повышать тон.

Нельзя 13 июля увлекаться играми. Можно потерять все сбережения.

Приметы на 13 июля в Собор двенадцати апостолов

Если услышать кукушку, то к долгому и жаркому лету.

Если много росы утром, то к солнечной погоде.

Если встретить знакомых 13 июля, то ждать несчастья.

Если облака оранжевого цвета, то ждать грозы.

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