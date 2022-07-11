Приметы на 13 июля: что нельзя делать в Собор двенадцати апостолов и как привлечь удачу

Как привлечь удачу и что нельзя делать 13 июля.
13 июля церковь почитает память Двенадцати апостолов - учеников Христа. В народе праздновали праздник Макушка лета. Наши предки верили, что именно с 13 июля врывается настоящая жара.
Женщинам нужно было сходить в церковь. Верили, что можно привлечь в дом удачу и здоровье.
13 июля принято было прощать обиды и недостатки. Апостолы искренне раскаялись. И люди в этот день раскаиваются за свои слабости и ошибки и просят прощения друг у друга.
Что нельзя делать 13 июля в Собор двенадцати апостолов
Нельзя 13 июля употреблять алкоголь.
Нельзя 13 июля шумно веселиться и громко кричать.
Нельзя 13 июля ругаться и повышать тон.
Нельзя 13 июля увлекаться играми. Можно потерять все сбережения.
Приметы на 13 июля в Собор двенадцати апостолов
Если услышать кукушку, то к долгому и жаркому лету.
Если много росы утром, то к солнечной погоде.
Если встретить знакомых 13 июля, то ждать несчастья.
Если облака оранжевого цвета, то ждать грозы.
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