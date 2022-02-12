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Приметы на 13 февраля: что нельзя делать в день Никиты и как не попасть в беду

12 февраля 2022, 11:00

Один из самых опасных дней февраля несет много неприятностей.

мороз
Что нельзя делать 13 февраля / pixabay

13 февраля церковь почитает память святого Никиты Печерского, епископа Новгородского. В народе его считают покровителем огня, защитником от пожаров, молний и палящего солнца.

Наши предки молились святому Никите, чтобы обезопасить себя и свое жилище от пожара. Считалось, что в свое время этот святой смог своими молитвами потушить пожар и предотвратить засуху.

Также святому молились об избавлении от проблем и невзгод в семье.

13 февраля считается опасным магическим днем, который несет в себе негатив. Нужно было помнить, что криком и обидами свои проблемы не решить.

В Никитин день проводили обряды и порчи. Лучше вечером не выходить из дома и ничего не подбирать на улице.

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Что нельзя делать 13 февраля в Никитин день

Нельзя 13 февраля ругаться и ссориться супругам. Можно долго быть в обиде.

Нельзя 13 февраля спорить и конфликтовать на работе.

Нельзя 13 февраля громко разговаривать и выяснять отношения.

Нельзя выходить из дома вечером и выбрасывать мусор.

Нельзя 13 февраля оставлять дом пустым.

Приметы на 13 февраля в день Никиты

Если на солнце 13 февраля видны круги, то будет урожайный год.

Если днем иней, то скоро будет снег.

Если воробьи утепляют гнезда, то будет стужа.

Если вороны громко кричат 13 февраля, то будет метель или снежная буря.

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