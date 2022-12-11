Приметы на 13 декабря: какие 5 вещи нельзя делать и что нужно приготовить, чтобы деньги привлечь

Что нельзя делать 13 декабря на Андрея Первозванного и как привлечь удачу.

Что нельзя делать 13 декабря на Андрея Первозванного / pixabay

13 декабря церковь почитает память Андрея Первозванного - апостола Иисуса Христа, который был первый из двенадцати призван Спасителем.

В Украине этот праздник считается особенным, так как связан с различными народными приметами, обрядами и запретами.

Люди 13 декабря ходили в церковь и молиться апостолу Андрею о личном счастье, благополучии и любви. Апостола считают покровителем семейного очага.

В народе праздник называют также Калита. В вечер с 12 на 13 декабря принято было устраивать вечерницы.

Молодые парни состязались в ловкости, пытаясь подпрыгнуть и откусить кусок от специального коржа, который так и назывался - Калита. Его через отверстие посредине подвешивали повыше, а молодые люди устраивали соревнования.

Девушки гадали на суженого в ночь на Андрея, чтобы узнать, как будут звать будущего избранника, и выйдут ли они замуж в течение следующего года. Отметим, что церковь осуждает подобные занятия.

Женщины старались приготовить вкусный праздничный стол. Поскольку продолжается Рождественский пост, под запретом мясо, рыба, яйца, молоко, алкоголь, а также шумные гуляния.

Блюда должны быть постными и состоять только из круп, хлеба, овощей, фруктов и сухофруктов, орехов, бобовых.

Что нельзя делать 13 декабря в день Андрея

Нельзя 13 декабря заниматься тяжелой работой.

Нельзя 13 декабря убирать в доме. Можно несчастье привлечь.

Нельзя 13 декабря заниматься любым рукоделием (шить, вязать, вышивать).

Нельзя 13 декабря делать ремонты.

Нельзя 13 декабря ссориться, ругаться, сквернословить, думать о других людях плохо, желать кому-то зла.

Приметы на 13 декабря

Если 13 декабря идет снег и не тает, то значит сугробы продержатся еще 110 дней.

Если на Андрея в печи вечером угли красного цвета, то скоро ждать стужу.

Если вода в речке спокойная и тихая, то зима будет не лютая.

Если в день Андрея солнечно, но холодно, то в следующем году ждать хороший урожай.

Как приготовить Калиту на Андрея Первозванного - рецепт

Калита рецепт на Андрея / pixabay

Вам понадобится:

Мука - 350 гр

Сливочное масло - 50 гр

Яйца - 1 шт

Молоко - 150 мл

Сахар - 3 столовые ложки

Мак

Соль

Орехи, изюм

Муку, сахар, соль, мак всыпать в большую миску и перемешать.

Молоко и масло должно быть комнатной температуры.

Измельчить орехи и изюм блендером.

Влить молоко, разбить одно яйцо и добавить орехи, изюмом и масло.

Замесить миксером тесто на Калиту.

Разогреть духовку до 180 градусов.

Противень смазать растительным маслом и выложить тесто.

Сделать отверстие для Калиты внутри.

Украсить Калиту снова маком и орехами с изюмом. Предварительно можно смазать верхушку сдобы желтком.

Выпекать Калиту на Андрея 30 минут.

Достать выпечку из духовки, дать остыть и смазать медом.

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