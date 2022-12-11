Приметы на 13 декабря: какие 5 вещи нельзя делать и что нужно приготовить, чтобы деньги привлечь

13 декабря церковь почитает память Андрея Первозванного - апостола Иисуса Христа, который был первый из двенадцати призван Спасителем.
В Украине этот праздник считается особенным, так как связан с различными народными приметами, обрядами и запретами.
Люди 13 декабря ходили в церковь и молиться апостолу Андрею о личном счастье, благополучии и любви. Апостола считают покровителем семейного очага.
В народе праздник называют также Калита. В вечер с 12 на 13 декабря принято было устраивать вечерницы.
Молодые парни состязались в ловкости, пытаясь подпрыгнуть и откусить кусок от специального коржа, который так и назывался - Калита. Его через отверстие посредине подвешивали повыше, а молодые люди устраивали соревнования.
Девушки гадали на суженого в ночь на Андрея, чтобы узнать, как будут звать будущего избранника, и выйдут ли они замуж в течение следующего года. Отметим, что церковь осуждает подобные занятия.
Женщины старались приготовить вкусный праздничный стол. Поскольку продолжается Рождественский пост, под запретом мясо, рыба, яйца, молоко, алкоголь, а также шумные гуляния.
Блюда должны быть постными и состоять только из круп, хлеба, овощей, фруктов и сухофруктов, орехов, бобовых.
Что нельзя делать 13 декабря в день Андрея
Нельзя 13 декабря заниматься тяжелой работой.
Нельзя 13 декабря убирать в доме. Можно несчастье привлечь.
Нельзя 13 декабря заниматься любым рукоделием (шить, вязать, вышивать).
Нельзя 13 декабря делать ремонты.
Нельзя 13 декабря ссориться, ругаться, сквернословить, думать о других людях плохо, желать кому-то зла.
Приметы на 13 декабря
Если 13 декабря идет снег и не тает, то значит сугробы продержатся еще 110 дней.
Если на Андрея в печи вечером угли красного цвета, то скоро ждать стужу.
Если вода в речке спокойная и тихая, то зима будет не лютая.
Если в день Андрея солнечно, но холодно, то в следующем году ждать хороший урожай.
Как приготовить Калиту на Андрея Первозванного - рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 350 гр
- Сливочное масло - 50 гр
- Яйца - 1 шт
- Молоко - 150 мл
- Сахар - 3 столовые ложки
- Мак
- Соль
- Орехи, изюм
Муку, сахар, соль, мак всыпать в большую миску и перемешать.
Молоко и масло должно быть комнатной температуры.
Измельчить орехи и изюм блендером.
Влить молоко, разбить одно яйцо и добавить орехи, изюмом и масло.
Замесить миксером тесто на Калиту.
Разогреть духовку до 180 градусов.
Противень смазать растительным маслом и выложить тесто.
Сделать отверстие для Калиты внутри.
Украсить Калиту снова маком и орехами с изюмом. Предварительно можно смазать верхушку сдобы желтком.
Выпекать Калиту на Андрея 30 минут.
Достать выпечку из духовки, дать остыть и смазать медом.
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