Приметы на 13 декабря: что нельзя делать в день святого Андрея и как не попасть в беду

Никогда не делайте этого в день святого Андрея Первозванного.
13 декабря церковь почитает память апостола Андрея Первозванного. В народе этот день называли Андрей Зимний.
В день святого Андрея девушки часто гадали на суженого. Ломали ветки яблонь, приносили в дом и ставили в воду возле иконы. Если до Рождества 7 января ветка зазеленеет, в этом году у девушки будет свадьба.
Женщины ходили в церковь и молились святому. Просили о здоровье всей семьи, любви и верности.
Также хозяйки готовили вкусные постные угощения и приглашали в гости родных. Сначала все присутствующие должны выразить благодарность и хорошие пожелания хозяйке, после чего уже сама хозяйка должна пожелать собравшимся благополучия.
В этот день старались съесть чеснок, который является прекрасным защитником от болезней в зимний период.
Что нельзя делать 13 декабря в день Андрея
Нельзя 13 декабря работать в доме, делать ремонт, убирать и стирать.
Нельзя в день Андрея много бездельничать, стоит помочь хозяйке с праздничным столом.
Нельзя ругаться с рыбаками, ведь святой Андрей является покровителем людей, связанных с морем и рыбной ловлей. Можно привлечь проблемы и неудачи.
Нельзя ругаться мужу и жене. Любая ссора, даже мелкая, может оказаться затяжной и приведет к многочисленным семейным трудностям.
Нельзя 13 декабря шуметь, кричать, громко спорить, устраивать шумные вечеринки, сквернословить.
Нельзя сплетничать, негативно обсуждать кого-то за его спиной, выдавать чужие секреты.
Приметы на 13 декабря в день Андрея
Если облака быстро и низко плывут, то скоро будет стужа.
Если кошка активно намывается, то погода будет холодной и ясной.
Если ясный и морозный день, то к богатому урожаю.
Если выпал на Андрея снег, то может до самого апреля лежать.
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