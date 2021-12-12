Приметы на 13 декабря: что нельзя делать в день святого Андрея и как не попасть в беду

Что нельзя делать в день Андрея Первозванного 13 декабря / pixabay

13 декабря церковь почитает память апостола Андрея Первозванного. В народе этот день называли Андрей Зимний.

В день святого Андрея девушки часто гадали на суженого. Ломали ветки яблонь, приносили в дом и ставили в воду возле иконы. Если до Рождества 7 января ветка зазеленеет, в этом году у девушки будет свадьба.

Женщины ходили в церковь и молились святому. Просили о здоровье всей семьи, любви и верности.

Также хозяйки готовили вкусные постные угощения и приглашали в гости родных. Сначала все присутствующие должны выразить благодарность и хорошие пожелания хозяйке, после чего уже сама хозяйка должна пожелать собравшимся благополучия.

В этот день старались съесть чеснок, который является прекрасным защитником от болезней в зимний период.

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Что нельзя делать 13 декабря в день Андрея

Нельзя 13 декабря работать в доме, делать ремонт, убирать и стирать.

Нельзя в день Андрея много бездельничать, стоит помочь хозяйке с праздничным столом.

Нельзя ругаться с рыбаками, ведь святой Андрей является покровителем людей, связанных с морем и рыбной ловлей. Можно привлечь проблемы и неудачи.

Нельзя ругаться мужу и жене. Любая ссора, даже мелкая, может оказаться затяжной и приведет к многочисленным семейным трудностям.

Нельзя 13 декабря шуметь, кричать, громко спорить, устраивать шумные вечеринки, сквернословить.

Нельзя сплетничать, негативно обсуждать кого-то за его спиной, выдавать чужие секреты.

Приметы на 13 декабря в день Андрея

Если облака быстро и низко плывут, то скоро будет стужа.

Если кошка активно намывается, то погода будет холодной и ясной.

Если ясный и морозный день, то к богатому урожаю.

Если выпал на Андрея снег, то может до самого апреля лежать.

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