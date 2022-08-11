Приметы на 13 августа: какие 5 запретов строго запрещено нарушать перед Медовым спасом

Что нельзя делать 13 августа / goodfon.ru

13 августа церковь почитает память святого Евдокима из Каппадокии. В народе этот праздник называют Евдокимово заговенье и главной задачей этого дня является подготовка к Успенскому посту. Успенский пост длится с 14 по 27 августа.

В этот день обязательно нужно поработать с землей. Считается, что она отблагодарит вас богатым урожаем в следующем году.

Традицией было приготовление блюд из репы. Ее ели сырой, варили, жарили, делали из нее начинку для пирогов, настаивали на овоще квас и даже готовили кашу.

Также активно готовились перед строгим Успенским постом. Летом меню можно разнообразить свежими фруктами, овощами, которые в это время в изобилии.

Что нельзя делать 13 августа

Нельзя отправляться в путешествие или командировку.

Нельзя кричать и ругаться в доме, ссориться и выяснять отношения в семье.

Нельзя убивать животных - даже насекомых.

Нельзя нарушать данные обещания.

Нельзя выбрасывать остатки со стола.

Нельзя брать или одалживать что-либо у незнакомых людей.

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Приметы на 13 августа

Если предрассветный туман быстро рассеивается, то ждать ясную хорошую погоду.

Если дует ветер, то зима будет снежной.

Если паутина летает, то жаркие дни продлятся еще долго.

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