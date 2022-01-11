УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Приметы на 12 января: что нельзя делать и как не попасть в беду

11 января 2022, 18:24

Какие приметы и запреты существуют 12 января.

мороз
Что нельзя делать 12 января / goodfon.ru

12 января церковь почитает память святой мученицы Анисье Солунской, в народе его называют днем Анисьи-желудочницы.

В этот день хозяйки готовили блюда из свинины и обязательно накрывали мясной стол. Считается, что это мясо символизирует безбедную и долгую жизнь, поэтому чем больше съедалось свинины, тем удачнее будет следующий год.

Святой молились люди, которые имели проблемы с желудком. Считалось, что святая поможет выздороветь и избавиться от болезни.

Что нельзя делать 12 января

Нельзя 12 января в дом пускать чужих людей.

Нельзя 12 января подбирать вещи с земли.

Реклама

Нельзя 12 января шить и вязать. Можно привлечь беду.

Нельзя 12 января употреблять много соли.

Приметы на 12 января

Если идет снег 12 января, то лето будет пасмурным.

Если дует южный ветер, то будет хороший урожай и теплое лето.

Если ветер западный, то в реках будет много рыбы.

Если 12 января солнечно, то скоро будет потепление.

Если не видно на небе звезд, то скоро изменится погода.

Читайте также:

viber
приметы
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 11 января: что нельзя делать и как не попасть в беду в самый опасный день январяПриметы на 11 января: что нельзя делать и как не попасть в беду в самый опасный день января Гороскоп на сегодня, 9 января 2022: Ракам – деньги, Стрельцам – долги, Водолеям – удачаГороскоп на сегодня, 9 января 2022: Ракам – деньги, Стрельцам – долги, Водолеям – удача Дорофеева в одних трусиках устроила жару на КарибахДорофеева в одних трусиках устроила жару на Карибах В моду на зиму 2022 вошли немного странные, но очень теплые женские шапки, которые взволнуют всехВ моду на зиму 2022 вошли немного странные, но очень теплые женские шапки, которые взволнуют всех Январские морозы накроют Украину: в регионах резко похолодает до -18Январские морозы накроют Украину: в регионах резко похолодает до -18
19:23

"Мы не страна 2014 года": в МИД Украины резко высказались о возможном нападении РФ

19:20

В ВОЗ заявили, что бустерная прививка не спасет мир от пандемии, и призвали создать новую вакцинуВидео

19:13

В моду на 2022 год пришла стрижка неповторимой красоты перевернутый боб, которая подходит всемФото

19:07

Гороскоп на завтра, 12 января 2022: Тельцам – потери, Львам – вещие сны, Стрельцам – ревностьВидео

19:01

Пытался "договориться" с патрульными: на пьяном вождении поймали полковника одесской полицииВидео

Реклама
18:59

Парламентский телеканал Рада оконфузился в прямом эфире и "похоронил" СтефанчукаВидео

18:45

Нутрициолог назвала пять каш, которые полезно есть на завтракВидео

18:24

Приметы на 12 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

18:23

Гадания на старый Новый год 2022: на суженого, желание или судьбу

18:11

В России заявили о новых военных учениях возле украинской границы

18:07

Лунный календарь на февраль 2022: самые лучшие и опасные дни месяцаВидео

18:02

Один на один с Россией: есть ли Украине на кого положиться в 2022 годумнение

17:47

Перечень профессий с обязательной прививкой от COVID-19 расширен: кому ее нужно сделать до 31 январяВидео

17:36

В Украину ворвется антициклон и резко похолодает до -20Видео

17:20

"Таких высоких цен топлива в Украине еще не было": эксперт назвал новую стоимость бензина и ДТВидео

17:15

В Конгрессе США предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс"Видео

17:11

"Большая стройка": на вантовом мосту в Запорожье уложили асфальт

17:08

68-летняя Елена Проклова после инсульта готовится к операции на мозге

16:49

Приговор для НАТО: Ермак высказался о возможном вторжении России в УкраинуВидео

16:40

Зачем нужно пить кислые напитки после праздников: ответ нарколога

Реклама
16:34

Богатая кутя на Старый Новый год 2022: самый простой рецептВидео

16:24

Новые способы кибермошенничества и рекордный ущерб: IT-эксперты подвели итоги 2021 года

16:11

"Большая стройка": в Тернополе завершился ремонт объездной дороги

16:05

Омикроном к концу зимы заразится пол Европы – ВОЗВидео

16:04

Гречка, сахар и вода "по талонам": государство намерено "спасать" украинцев в разгар кризисаВидео

16:02

Никчемный шум в СМИ: Цитрус сделал заявление по иску о прекращении работы сайта новости компании

15:51

Харатьян - не враг народа: Оксана Байрак заступилась за актера из-за его запрета на въезд в Украину

15:45

Цены стали заоблачными: как изменилась стоимость покупки и аренды недвижимостиВидео

15:22

На зарплаты полиции дополнительно выделили 1 млрд – МонастырскийВидео

15:12

"Это безопасно": в Украине обдумывают введение COVID-вакцинации для детей от 5 летВидео

14:49

Мелкое хулиганство по-большому: в Мариуполе мужчина нагадил на каток

14:48

Наталия Орейро в металлическом корсете испугала фанатов болезненной худобой

14:34

Путин отложил вторжение в Украину до весны - The New York TimesВидео

14:31

"Ждем новую волну": в Минздраве оценили обстановку в Украине из-за штамма Омикрон

14:30

Назван самый полезный сок - он незаменим зимой и летом

14:27

РФ перебрасывает военные вертолеты к границам Украины – The New York TimesВидео

14:17

В Одесской области шестиклассник "заминировал" магазин: матери светит штраф

14:10

Гороскоп Таро для Козерогов на 2022 год обещает им карьерный рост и глобальные переменыВидео

14:01

К "деду Лукьяну" Порошенко не отправитсямнение

13:54

"Нападете - получите между ног": бывший польский министр жестко обругал агрессию России

Реклама
13:14

Цены в 2 раза больше импортных: украинцам придется переплачивать за отечественные овощиВидео

13:08

Почему экотеррористы атакуют прибыльный бизнес: объяснение юриста

12:44

В Киеве избили и ограбили известного телеведущего, который вел дебаты Порошенко и ЗеленскогоВидео

12:39

Тоня Матвиенко показала редкие снимки с 23-летней дочерью от первого брака

12:37

Гривна на пороге колебаний: аналитики назвали причинуВидео

12:31

"Я хочу жить": американцу впервые в медицине пересадили сердце свиньиВидео

12:14

Ученые открыли гормон, который может совершить прорыв в лечении диабета

11:40

Все пойдет наперекосяк: астролог назвала самые опасные дни ретроградного Меркурия 2022Видео

11:28

Спас водителя и пассажиров маршрутки: подросток из Мелитополя стал национальным героемВидео

10:59

Евгений Кошевой опять женился - первые фото церемонии

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять