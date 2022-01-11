Приметы на 12 января: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 12 января / goodfon.ru

12 января церковь почитает память святой мученицы Анисье Солунской, в народе его называют днем Анисьи-желудочницы.

В этот день хозяйки готовили блюда из свинины и обязательно накрывали мясной стол. Считается, что это мясо символизирует безбедную и долгую жизнь, поэтому чем больше съедалось свинины, тем удачнее будет следующий год.

Святой молились люди, которые имели проблемы с желудком. Считалось, что святая поможет выздороветь и избавиться от болезни.

Что нельзя делать 12 января

Нельзя 12 января в дом пускать чужих людей.

Нельзя 12 января подбирать вещи с земли.

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Нельзя 12 января шить и вязать. Можно привлечь беду.

Нельзя 12 января употреблять много соли.

Приметы на 12 января

Если идет снег 12 января, то лето будет пасмурным.

Если дует южный ветер, то будет хороший урожай и теплое лето.

Если ветер западный, то в реках будет много рыбы.

Если 12 января солнечно, то скоро будет потепление.

Если не видно на небе звезд, то скоро изменится погода.

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