Приметы на 12 сентября: какие 2 вещи надо сделать в день Александра, чтобы стать богаче

Что нельзя делать 12 сентября и как не попасть в беду в день Александра.
12 сентября церковь почитает память патриарха святителя Александра. Также в этот день в церковном календаре указан праздник в честь перенесения мощей князя Александра Невского.
Наши предки традиционно устраивали 12 сентября обильные застолья. Хозяйки готовили угощения и приглашали в дом гостей.
Принято также было работать в поле и огороде, верили, что урожай в будущем году будет большим.
Чтобы в доме была удача и богатство, обязательно стоит приготовить 12 сентября хлеб из нового урожая.
Также нужно приготовить кашу на молоке из ячменя.
Что нельзя делать 12 сентября
Нельзя 12 сентября играть в азартные игры. Можно остаться без денег на год.
Нельзя трогать кошек и приносить в дом. Можно привлечь несчастье.
Нельзя 12 сентября мыть голову, иначе рано облысеете.
Приметы на 12 сентября
Если много рябины в лесу, то к дождливой осени.
Если теплый вечер и звездная ночь, то к хорошему урожаю в следующем году.
Если пчелы начали улей запечатывать, то к ранней зиме.
Если пчелы плотно воском леток запечатывают, то к суровой зиме.
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