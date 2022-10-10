Приметы на 12 октября: какие 4 вещи нужно сделать, чтобы весь год быть счастливым

Что нельзя делать 12 октября и как привлечь удачу в этот день.
12 октября церковь почитает память святого Феофана Милостивого и преподобного Кириака Отшельника. Святые были очень преданны вере, помогали бедным и принимали все испытания, что вставали на их пути.
Верили, что в этот день была "мягкая" теплая погода, хотя иногда и пасмурная.
Женщины пекли блины и угощали близких. Обязательно на столе должен стоять мед. Верили, что так можно привлеьч здоровье.
Блинами с медом угощали и гостей, который могли случайно зайти в гости.
Обязательным ритуалом считалась уборка в доме. Ненужные вещи нужно было раздать, а теплую одежду подготовить к холодам.
Что нельзя делать 12 октября
Нельзя в этот день устраивать широких гуляний.
Нельзя ругаться 12 октября. Можно накликать беду на себя и близких.
Нельзя 12 октября много тратить денег. Можно остаться без средств еще очень долго.
Приметы на 12 октября
Если небо усыпано звездами, то осень будет сухая.
Если грибы появились в лесу, то ждать затяжной золотой поры.
Если гром в этот день, то к бесснежной зиме.
Если свежий утренний ветер днем усиливается, а к вечеру слабеет, то сохранится ясная погода.
Читайте также:
- Тесто месить не надо: самые вкусные чебуреки за 20 минут - идеальный рецепт
- Как вкусно и быстро замариновать мясо: 5 рецептов хрустящей и нежной курицы
- Самый вкусный домашний хлеб в духовке: быстрый рецепт за 25 минут