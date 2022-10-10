Приметы на 12 октября: какие 4 вещи нужно сделать, чтобы весь год быть счастливым

Что нельзя делать 12 октября / goodfon.ru

12 октября церковь почитает память святого Феофана Милостивого и преподобного Кириака Отшельника. Святые были очень преданны вере, помогали бедным и принимали все испытания, что вставали на их пути.

Верили, что в этот день была "мягкая" теплая погода, хотя иногда и пасмурная.

Женщины пекли блины и угощали близких. Обязательно на столе должен стоять мед. Верили, что так можно привлеьч здоровье.

Блинами с медом угощали и гостей, который могли случайно зайти в гости.

Обязательным ритуалом считалась уборка в доме. Ненужные вещи нужно было раздать, а теплую одежду подготовить к холодам.

Что нельзя делать 12 октября

Нельзя в этот день устраивать широких гуляний.

Нельзя ругаться 12 октября. Можно накликать беду на себя и близких.

Нельзя 12 октября много тратить денег. Можно остаться без средств еще очень долго.

Приметы на 12 октября

Если небо усыпано звездами, то осень будет сухая.

Если грибы появились в лесу, то ждать затяжной золотой поры.

Если гром в этот день, то к бесснежной зиме.

Если свежий утренний ветер днем усиливается, а к вечеру слабеет, то сохранится ясная погода.

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