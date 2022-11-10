Приметы на 12 ноября: что нужно сделать, чтобы привлечь успех

Что нужно сделать 12 ноября и какие запреты нельзя нарушать.
12 ноября церковь почитает память священномученика Зиновия епископа Эгейского, а также его сестры священномученицы Зиновии.
В Украине в давние времена этот день называли Синичкиным. Считалось, что если синичка прилетит во двор, то весь следующий год семья ни в чем не будет нуждаться.
Если покормить птиц 12 ноября, то весь год будет удача. Наши предки ставили кормушки и обильно кормили домашнюю птицу.
Ставили кормушки и для того, чтобы синицу привлечь в свой двор. При этом если во двор много синиц прилетит, по поверьям, богатство не ожидалось – только похолодания.
Что нельзя делать 12 ноября
Нельзя 12 ноября ругаться, ссориться и унывать.
Нельзя 12 ноября тяжело работать.
Нельзя 12 ноября делать ремонт и шуметь.
Приметы на 12 ноября
Если заяц перебежал дорогу, то ждать неудачу.
Если выпал снег в виде мелкой крупы, то грядут сильные морозы.
Если синички клюют кору деревьев, то будет сырая и дождливая погода.
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