Приметы на 12 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 12 мая / pixabay

12 мая церковь почитает память святых мучеников Кизических. Девять мучеников Кизических в народе считаются избавителями от оспы и толкователями сновидений.

С этого дня хозяйки собирали различные травы и готовили целебные настойки.

Запрещено 12 мая было делать различные амулеты от сглаза и для привлечения здоровья.

В день Девяти целителей обязательно нужно пройтись по улице, напитаться солнечным светом. Считается, что лучи принесут удачу и прекрасное настроение.

Что нельзя делать 12 мая

Нельзя 12 мая весь день сидеть в доме. Можно заболеть и долго лечиться.

Нельзя 12 мая убирать пыль и убирать в доме.

Нельзя 12 мая одалживать деньги.

Нельзя 12 мая ругаться с близкими. Можно еще долго быть в ссоре.

Нельзя 12 мая делиться с окружающими своими планами на будущее.

Приметы на 12 мая

Если восход солнца яркий и ясный, то лето будет теплым.

Если звездное небо ночью 12 мая, то будет богатый урожай.

Если молния ударила перед дождем, то осадки будут идти долго.

Если много майских жуков увидели 12 мая, то будет засуха.

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