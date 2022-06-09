Приметы на 12 июня: что нельзя делать на Троицу и как не попасть в беду

Что нельзя делать на Троицу 2022 и как привлечь удачу.
12 июня в 2022 году отмечают Троицу. Этот день в православии является одним из самых важных, отмечается он на 50-й день после Пасхи, за что его еще называют Пятидесятницей.
В этот день было принято украшать дома и храмы ветками деревьев, а также собирать и освящать в церкви букеты из ароматных трав.
Праздник Троица 2022 входит в число двунадесятых праздников. В этот день ходили в церковь и молились святому Федоту, чтобы он уберег от несчастья, в также просили у него богатого урожая.
Традиции на Троицу 12 июня
В церковь на Троицу нужно взять букет из трав, который освящают в храмах.
Что должно быть в букете на Троицу:
- аира,
- любистка,
- мята,
- полынь,
- чабрец.
Троицкий букет должен весь год пробыть дома, и станет оберегом. А старый, прошлогодний букет, нужно сжечь.
Молодые девушки плетут венки на Троицу и вечером запускали в реку. Куда поплыл венок - оттуда следует ждать жениха.
Что нельзя делать на Троицу 12 июня
Нельзя 12 июня на Троицу заниматься тяжелым физическим трудом.
Нельзя 12 июня на Троицу убирать в доме, стирать, шить.
Нельзя 12 июня работать в огороде.
Нельзя 12 июня ругаться и ссориться.
Нельзя 12 июня гулять в лесу. Можно привлечь проблемы.
Нельзя 12 июня играть свадьбы.
Приметы на 12 июня на Троицу
Если на Троицу дождь, то лето будет теплым и солнечным, и стоит ждать хорошего урожая.
Если стоит жара на Троицу, то будет засушливое лето.
Если гром гремит, то будет долгое ненастье.
Если разложить на подоконнике травы и ветки деревьев, то можно привлечь богатство.
Если увидели радугу на Троицу, то ждать удачу.
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