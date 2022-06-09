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Приметы на 12 июня: что нельзя делать на Троицу и как не попасть в беду

9 июня 2022, 16:23

Что нельзя делать на Троицу 2022 и как привлечь удачу.

лето, троица, приметы на троицу
Что нельзя делать на Троицу / pixabay

12 июня в 2022 году отмечают Троицу. Этот день в православии является одним из самых важных, отмечается он на 50-й день после Пасхи, за что его еще называют Пятидесятницей.

В этот день было принято украшать дома и храмы ветками деревьев, а также собирать и освящать в церкви букеты из ароматных трав.

Праздник Троица 2022 входит в число двунадесятых праздников. В этот день ходили в церковь и молились святому Федоту, чтобы он уберег от несчастья, в также просили у него богатого урожая.

Традиции на Троицу 12 июня

В церковь на Троицу нужно взять букет из трав, который освящают в храмах.

Что должно быть в букете на Троицу:

  • аира,
  • любистка,
  • мята,
  • полынь,
  • чабрец.

Троицкий букет должен весь год пробыть дома, и станет оберегом. А старый, прошлогодний букет, нужно сжечь.

Молодые девушки плетут венки на Троицу и вечером запускали в реку. Куда поплыл венок - оттуда следует ждать жениха.

Что нельзя делать на Троицу 12 июня

Нельзя 12 июня на Троицу заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя 12 июня на Троицу убирать в доме, стирать, шить.

Нельзя 12 июня работать в огороде.

Нельзя 12 июня ругаться и ссориться.

Нельзя 12 июня гулять в лесу. Можно привлечь проблемы.

Нельзя 12 июня играть свадьбы.

Приметы на 12 июня на Троицу

Если на Троицу дождь, то лето будет теплым и солнечным, и стоит ждать хорошего урожая.

Если стоит жара на Троицу, то будет засушливое лето.

Если гром гремит, то будет долгое ненастье.

Если разложить на подоконнике травы и ветки деревьев, то можно привлечь богатство.

Если увидели радугу на Троицу, то ждать удачу.

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