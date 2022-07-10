Приметы на 12 июля: что нельзя делать на Петра и Павла и как привлечь удачу

Что нужно сделать, чтобы привлечь удачу на Петра и Павла.
12 июля церковь почитает память апостолов Петра и Павла. В народе называют праздник Петров день.
Петров день - проводы весны и встреча "красного лета". Существовал обычай на Петров день устраивать "гулянки Петровки", водить хороводы и качаться на качелях.
В этот день традиционно принято устраивать праздничные семейные обеды либо проводить время общаясь с близкими на природе.
В этот день нужно обязательно убрать в доме. Чтобы весь год иметь удачу и здоровье.
Что нельзя делать на Петра и Павла 12 июля
Нельзя садить и убирать в огороде.
Нельзя 12 июля заниматься рукоделием.
Нельзя 12 июля завидовать, сплетничать, обижать своих близких.
Нельзя 12 июля давать в долг или брать взаймы.
Нельзя 12 июля венчаться, крестить детей.
Нельзя 12 июля купаться в водоемах.
Приметы на Петра и Павла 12 июля
Если в Петров день дождь, то урожай будет хороший.
Если 12 июля холодный день, то будет неурожай и голодный год.
Если росы много утром, то будет сухая погода.
Если в Петров день сухая погода, без дождя будет и Ильин день (2 августа).
Если жара на Петра и Павла, то Рождество будет морозным.
Если не спать всю ночь, то вы будете счастливыми и здоровыми целый год.
Если умыться ключевой водой из трех источников, то можно обеспечить себе благополучную жизнь.
Если в этот день накормить рыбой мужа, то в семье будут царить любовь и мир.
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