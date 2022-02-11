Приметы на 12 февраля: что нельзя делать в день Трех Святых и как не попасть в беду

В День Трех святых стоит быть очень аккуратным женщинам.
12 февраля церковь почитает память святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Этот день называли праздник Трех Святых или Васильев день.
Считалось, что 12 февраля существует простой обряд, который может обеспечить мир и лад в семье. Для этого нужно было всего лишь выставить за дверь старую обувь.
Хоть на охоту и нельзя было ходить 12 февраля, хозяйки готовили вкусные угощения. В дом стоит пригласить гостей, и приготовить кролика. Тогда ждать семье богатства.
Что нельзя делать 12 февраля в день Трех Святых
Нельзя вышивать, вязать и шить. Нельзя убирать в доме и стирать. Можно женщинам отпугнуть всю удачу.
Нельзя 12 февраля отправляться на рыбалку и охоту. Можно привлечь проблемы со здоровьем.
Нельзя 12 февраля ходить в лес и сидеть у костра.
Нельзя 12 февраля ревновать, ссориться и конфликтовать. Можно продлить ссору на весь год.
Приметы на 12 февраля
Если солнце садится в облака, то к метели.
Если красный месяц в День Трех Святителей, то к сильным ветрам.
Если лесные животные подбираются ближе к людям, то морозы и метели еще продержатся долго.
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