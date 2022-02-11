УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Приметы на 12 февраля: что нельзя делать в день Трех Святых и как не попасть в беду

11 февраля 2022, 11:00

В День Трех святых стоит быть очень аккуратным женщинам.

мороз
Что нельзя делать 12 февраля / ua.depositphotos.com

12 февраля церковь почитает память святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Этот день называли праздник Трех Святых или Васильев день.

Считалось, что 12 февраля существует простой обряд, который может обеспечить мир и лад в семье. Для этого нужно было всего лишь выставить за дверь старую обувь.

Хоть на охоту и нельзя было ходить 12 февраля, хозяйки готовили вкусные угощения. В дом стоит пригласить гостей, и приготовить кролика. Тогда ждать семье богатства.

Что нельзя делать 12 февраля в день Трех Святых

Нельзя вышивать, вязать и шить. Нельзя убирать в доме и стирать. Можно женщинам отпугнуть всю удачу.

Нельзя 12 февраля отправляться на рыбалку и охоту. Можно привлечь проблемы со здоровьем.

Реклама

Нельзя 12 февраля ходить в лес и сидеть у костра.

Нельзя 12 февраля ревновать, ссориться и конфликтовать. Можно продлить ссору на весь год.

Приметы на 12 февраля

Если солнце садится в облака, то к метели.

Если красный месяц в День Трех Святителей, то к сильным ветрам.

Если лесные животные подбираются ближе к людям, то морозы и метели еще продержатся долго.

Читайте такжеПринесут невероятное богатство: какие картины должны быть в каждом доме

Читайте также:

viber
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 9 февраля 2022: Ракам – интриги коллег, Стрельцам – важный выбор, Весам – удачаГороскоп на сегодня, 9 февраля 2022: Ракам – интриги коллег, Стрельцам – важный выбор, Весам – удача Полнолуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь бедуПолнолуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздникаКогда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника Март может быть с сюрпризами: в Укргидрометцентре уточнили прогноз погоды в Украине весной 2022Март может быть с сюрпризами: в Укргидрометцентре уточнили прогноз погоды в Украине весной 2022 Магнит бедности и болезней: почему ножницы никогда нельзя приносить в домМагнит бедности и болезней: почему ножницы никогда нельзя приносить в дом
12:19

Путин не будет ждать окончания Олимпийских игр: Блинкен заявил о приближающемся вторжении в Украину

12:08

В Одессе наркозависимый покусал людей из-за сигарет – оттащить смогла только полиция

12:06

Цены на "молочку" унеслись ввысь: сколько в Украине стоят масло, молоко и творог

11:50

В ГПСУ подтвердили, что Россия сообщила об отмене блокады Черного и Азовского морей

11:17

Умерла звезда фильма Стиляги - 40-летняя актриса Евгения Брик

Реклама
11:09

Цены на рис, гречку и пшено в Украине будут расти ежемесячно: на сколько "похудеют" кошелькиВидео

11:02

РФ стягивает войска к границам Украины: появились новые снимки из Беларуси и аннексированного Крыма

11:00

Приметы на 12 февраля: что нельзя делать в день Трех Святых и как не попасть в бедуВидео

10:43

К пенсии с весны добавят по 700 гривен: кому из украинцев повезет

10:39

Любовный гороскоп на неделю 14-20 февраля: Девам – любовь на всю жизнь, Рыбам – влиятельный кавалерВидео

10:17

Цены на сало бьют рекорды: сколько сейчас стоит украинский суперфуд

10:16

Разогнал авто до 417 км/ч: в Германии будут судить чешского миллионера – видеоВидео

09:55

Плюс три региона: на какие области Украины расширили "красную" зону по коронавирусу

09:29

Блокировкой портов Россия нарывается на новый пакет санкциймнение

09:23

Байден дважды оговорился и перепутал Афганистан с Украиной и ИракомВидео

09:18

Везде повылетали окна: на Ровенщине из-за взрыва в доме погибли два человека – видеоВидео

09:14

Финансовый гороскоп на неделю14-20 февраля: Весам – интриги коллег, Рыбам – большой кушВидео

08:34

Коронавирус в Украине 11 февраля: за сутки - более 41 тысячи новых случаев COVID-19Видео

08:32

США доставили в Украину два самолета с JavelinВидео

08:14

Украинцев ждут холодные дни и сильный ветер: синоптик предрекла нестабильную весну

Реклама
08:12

Украина в ЕС и НАТО и мощная роль Европы в мире: Кулеба объявил о новой стратегии безопасностиВидео

08:07

Что значит сон с четверга на пятницу и сбывается ли он

08:03

Заплатят жесткую цену: ЕС предупредил РФ о последствиях из-за военных учений у границы УкраиныВидео

07:50

Гороскоп на сегодня, 11 февраля 2022: Скорпионам – успех в любви, Стрельцам – примирение с врагамиВидео

07:44

В США пригрозили РФ визовыми санкциями в случае вторжения в Украину

07:26

Новая роль Франции и ФРГ по Донбассу: Гармаш рассказал об инициативе Киева о прекращении огня

07:12

Байден заявил о мировой войне, если "РФ и США начнут стрелять"Видео

06:49

4 вещи, которые нужно убрать из интерьера, чтобы сохранить гармонию в домеВидео

06:40

Следующая встреча советников нормандской четверки запланирована на март - DPAВидео

04:51

Как правильно хранить вещи: 5 лайфхаков, которые сэкономят вам место в доме

04:45

У 32% пожилых людей коронавирус вызывает появление новых болезней: по каким органам бьет ковидВидео

04:19

Надежда Мейхер, лаская себя, показала роскошный бюст, который едва не выпрыгнул из платьяВидео

04:09

Будут белее снега: как отбелить носки в домашних условиях без кипячения

03:59

Мужчина выиграл в лотерею почти 300 раз всего за два месяца и поделился своим секретом

03:57

Что нужно есть для хорошего уровня гемоглобина - ответ нутрициолога

03:53

Воду после варки свеклы используют в народной медицине: от чего может помочь отвар

02:51

Приметы на 11 февраля: что нельзя делать в самый опасный день месяца и как не попасть в бедуВидео

02:22

Кардиолог объяснил, чем опасно для тела низкое давление

02:15

Звезда Голубой лагуны 56-летняя Брук Шилдс обнажила идеальную грудь

01:32

Переговоры длились 9 часов: все подробности встречи советников нормандской четверки в БерлинеВидео

Реклама
01:23

Что будет, если пить воду с лимоном каждый деньВидео

00:50

Кулинарный шедевр за 5 минут: восхитительные пирожки из багета на скорую рукуВидео

00:18

"Самая сильная и независимая" украинская блогерша-миллионница ошеломила фанов пикантными кадрами

00:15

Придется только наслаждаться: названы самые простые в уходе растения для садаВидео

00:04

Принесут невероятное богатство: какие картины должны быть в каждом домеВидео

10 февраля, четверг
23:19

"Мешал жить": на Харьковщине мужчина жестоко лупил 8-летнего пасынка и установил "систему штрафов"

22:50

Роман Сасанчин продает квартиру в Киеве, котору выиграл на Голосі країни: что случилось

22:48

Внезапно умерла невестка Геннадия КернесаВидео

22:24

Весна уже близко: украинцев ждет самый теплый день февраляВидео

22:06

Если вы заболели COVID-19 или гриппом: как получить е-больничный по телефонуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять