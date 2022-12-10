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Приметы на 12 декабря: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы беды не случилось

10 декабря 2022, 20:35
Как привлечь удачу и что нельзя делать 12 декабря перед праздником Андрея Первозванного.
зима, приметы
Что нельзя делать 12 декабря / pixabay

12 декабря церковь почитает память святого Парамона, пострадавшего за веру вместе с сотнями других мучеников в начале нашей эры. В народе этот день называют Парамоновым, и он имеет свои особенности.

Наши предки 12 декабря называли "зимоуказателем", ведь именно на Парамона предсказывали погоду на ближайшее время.

Принято было утром чистить снег с крыши. По еще одной традиции в этот день кормили птиц только правой рукой.

На Парамона нужно обязательно что-то взять у соседей: хлеб, яйца, масло и так далее. Считалось, что это может привлечь удачу на следующий год.

Молодые девушки в ночь на 13 декабря Андрея Первозванного гадали на суженого. Один из способов: положить под подушку мешочек с написанными на листках 11 именами, а один листик оставить пустым. Утром можно было узнать имя будущего избранника.

Что нельзя делать 12 декабря

Нельзя 12 декабря ругаться и доказывать свою правоту. Можно сильно испортить отношения.

Нельзя 12 декабря лениться, чтобы не отпугнуть удачу.

Нельзя 12 декабря игнорировать внезапно возникающие страхи.

Нельзя 12 декабря потакать вредным привычкам.

Приметы на 12 декабря

Если пошел снег, то значит скоро будет метель.

Если снег еще не выпал, значит до Николая, 19 декабря, будут сильные морозы.

Если звезды яркие, то к морозу, а тусклые, то к теплу.

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