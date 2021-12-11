Приметы на 12 декабря: что нельзя делать в Парамонов день и как не попасть в беду

Что нельзя делать 12 декабря / pixabay

12 декабря церковь почитает память мученика Парамона Вифинского. Наши предки назвали праздник Зимоуказателем за то, что по этому дню судят о погоде, которая будет стоять весь декабрь.

К этому дню зима обычно уже вступала в свои права, а вокруг царил мороз. Женщины в этот день вязали теплые вещи, а мужчины старались починить все в доме.

В этот народный праздник обязательно было принято убирать снег с крыш, если он есть. Для этого использовали исключительно веник или метлу. Лопатами убирать было нельзя, иначе крыша может проржаветь и продырявиться.

Что нельзя делать в Парамонов день 12 декабря

Нельзя подметать полы в доме. Деньги в доме водиться не будут.

Нельзя 12 декабря беременным переступать через веник, иначе будут тяжелыми роды.

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Нельзя 12 декабря oткpoвeнничaть и дeлитьcя плaнaми.

Нельзя 12 декабря гадать и свататься.

Нельзя 12 декабря покупать дорогие подарки. Считалось, что много потратиться в этот день, значит самого себя перехитрить.

Нельзя 12 декабря подписывать важные контракты.

Приметы на 12 декабря в Парамонов день

Если на Парамона метет метель, то еще неделю будет такая погода.

Если 12 декабря заря окрашена в багряный цвет, то скоро начнутся сильные ветра.

Если снега много 12 декабря, то следующий год будет урожайным.

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