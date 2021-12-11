Приметы на 12 декабря: что нельзя делать в Парамонов день и как не попасть в беду

Чтобы не растерять всю финансовую удачу, никогда не делайте этого 12 декабря.
12 декабря церковь почитает память мученика Парамона Вифинского. Наши предки назвали праздник Зимоуказателем за то, что по этому дню судят о погоде, которая будет стоять весь декабрь.
К этому дню зима обычно уже вступала в свои права, а вокруг царил мороз. Женщины в этот день вязали теплые вещи, а мужчины старались починить все в доме.
В этот народный праздник обязательно было принято убирать снег с крыш, если он есть. Для этого использовали исключительно веник или метлу. Лопатами убирать было нельзя, иначе крыша может проржаветь и продырявиться.
Что нельзя делать в Парамонов день 12 декабря
Нельзя подметать полы в доме. Деньги в доме водиться не будут.
Нельзя 12 декабря беременным переступать через веник, иначе будут тяжелыми роды.
Нельзя 12 декабря oткpoвeнничaть и дeлитьcя плaнaми.
Нельзя 12 декабря гадать и свататься.
Нельзя 12 декабря покупать дорогие подарки. Считалось, что много потратиться в этот день, значит самого себя перехитрить.
Нельзя 12 декабря подписывать важные контракты.
Приметы на 12 декабря в Парамонов день
Если на Парамона метет метель, то еще неделю будет такая погода.
Если 12 декабря заря окрашена в багряный цвет, то скоро начнутся сильные ветра.
Если снега много 12 декабря, то следующий год будет урожайным.
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