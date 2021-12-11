УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Приметы на 12 декабря: что нельзя делать в Парамонов день и как не попасть в беду

11 декабря 2021, 16:46

Чтобы не растерять всю финансовую удачу, никогда не делайте этого 12 декабря.

мороз
Что нельзя делать 12 декабря / pixabay

12 декабря церковь почитает память мученика Парамона Вифинского. Наши предки назвали праздник Зимоуказателем за то, что по этому дню судят о погоде, которая будет стоять весь декабрь.

К этому дню зима обычно уже вступала в свои права, а вокруг царил мороз. Женщины в этот день вязали теплые вещи, а мужчины старались починить все в доме.

В этот народный праздник обязательно было принято убирать снег с крыш, если он есть. Для этого использовали исключительно веник или метлу. Лопатами убирать было нельзя, иначе крыша может проржаветь и продырявиться.

Что нельзя делать в Парамонов день 12 декабря

Нельзя подметать полы в доме. Деньги в доме водиться не будут.

Нельзя 12 декабря беременным переступать через веник, иначе будут тяжелыми роды.

Реклама

Нельзя 12 декабря oткpoвeнничaть и дeлитьcя плaнaми.

Нельзя 12 декабря гадать и свататься.

Нельзя 12 декабря покупать дорогие подарки. Считалось, что много потратиться в этот день, значит самого себя перехитрить.

Нельзя 12 декабря подписывать важные контракты.

Приметы на 12 декабря в Парамонов день

Если на Парамона метет метель, то еще неделю будет такая погода.

Если 12 декабря заря окрашена в багряный цвет, то скоро начнутся сильные ветра.

Если снега много 12 декабря, то следующий год будет урожайным.

Читайте также:

viber
приметы
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Вкуснейший салат Мимоза на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает блюдо неповторимымВкуснейший салат Мимоза на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает блюдо неповторимым Гороскоп на 2022 год для Рыб: сказочная любовь, увеличение доходов и лучшие дниГороскоп на 2022 год для Рыб: сказочная любовь, увеличение доходов и лучшие дни Диетолог рассказала, кому категорически нельзя есть сметануДиетолог рассказала, кому категорически нельзя есть сметану Гороскоп на 2022 год для Скорпиона: увеличение доходов, долгожданное предложение и лучшие дниГороскоп на 2022 год для Скорпиона: увеличение доходов, долгожданное предложение и лучшие дни В Украине рекордно рухнули цены на газ для населенияВ Украине рекордно рухнули цены на газ для населения
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
16:54

Цены на мандарины резко взлетели: украинцы заплатят больше за новогодний фрукт

16:46

Приметы на 12 декабря: что нельзя делать в Парамонов день и как не попасть в бедуВидео

16:02

Звоночек не только для Украины, но и для НАТО: президент Литвы предупредил об угрозе вторжения РФВидео

15:58

Весна нагрянет в феврале: украинцев ошарашили прогнозом до конца зимыВидео

15:25

Беременная утонула с мужем: на Житомирщине нашли тело погибшей матери двоих детейВидео

Реклама
15:15

Самые счастливые и самые ужасные дни 2022 года: астролог назвал датыВидео

15:10

Ретроградная Венера 2021: даты и что категорически нельзя делатьВидео

14:50

Автобус с людьми "впечатался" в грузовик на Львовщине: в салоне было 20 человек

14:42

"Конец не за горами": Билл Гейтс уточнил свой прогноз по поводу окончания пандемии коронавируса

14:38

Javelin не защитят от агрессии РФ: в ВСУ объяснили, чего не хватает УкраинеВидео

14:19

В моду на зиму 2022 вошли удивительные женские шапки, которые согреют даже в самый свирепый морозФото

14:17

Ученые научились заранее определять пациентов, которые будут тяжело болеть COVID-19Видео

13:51

21-летнего украинца нашли мертвым в Чехии, куда он уехал на заработки

13:46

Содержит "иголки", вызывающие язвы: названа самая опасная колбаса в УкраинеВидео

13:33

Замминистра МВД устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту - Монастырский обещает разобратьсяВидео

13:00

Гороскоп на завтра 12 декабря 2021: Львам – опасные соблазны, Водолеям – предательство, Рыбам - обманВидео

12:55

Зеленский объяснил, почему 1 декабря не состоялся государственный переворотВидео

12:41

"Не было бы никакой российской агрессии": Кулеба назвал главную ошибку НАТО по отношению к УкраинеВидео

12:26

Украина получит от Всемирного банка 150 миллионов долларов на борьбу с COVID-19Видео

12:09

Украинцы могут остаться без безлимитного мобильного интернета: что случилось

Реклама
11:49

Мошенники нагло опустошают счета клиентов ПриватБанка: как обезопасить свои деньги

11:49

"Шантаж на почве энергетики": премьер Польши жестко обратился к Путину

11:13

"Лишил шанса построить отношения с другим": холостячка Огневич не понимает, почему выбрала Задворного

11:00

Коалиция против Путина и удар по Азовскому морю: дипломат рассказал, в чем опасность для УкраиныВидео

10:28

Переговоры с "ЛДНР" и статус России: Украина поставила Москве жесткое условие по ДонбассуВидео

10:23

Учитель из Киева, который угрожал "выбить мозги" ученикам, отстранен от работы

09:57

"Задние кресла сорвало, людей раздавило": микроавтобус, который разбился под Черниговом, был грузовымВидео

09:24

Снег будет в дефиците: синоптик уточнил, какой погоды в Украине ждать до конца декабряВидео

08:42

Большинство случаев Омикрона в США обнаружили у вакцинированных гражданВидео

08:30

"Сон на ульях", мертвые пчелы на завтрак и ситро из детства: уникальные достопримечательности Карпат в финальном выпуске Мандруй УкраїноюВидео

08:22

Коронавирус в Украине 11 декабря: более 10 тысяч новых COVID-случаев и 446 смертей

08:15

Гороскоп на сегодня 11 декабря 2021: Ракам – роковые страсти, Весам – неожиданные деньгиВидео

07:59

США отложили поставку военной помощи Украине на 200 миллионов долларов - СМИВидео

07:46

У всех пенсионеров сидит гвоздем в голове один и тот же вопросмнение

07:28

Байден обсудил с новым канцлером Германии обострение ситуации вокруг Украины

06:31

Эхо грядущей войнымнение

05:30

Надя Дорофеева в кружевном белье показала, какой по утрам ее видит Дантес

05:02

Убираем налет, ржавчину и желтизну: как очистить ванну в домашних условиях

04:46

Как заставить орхидею цвести обильно и пышно - отправляем растение "в ссылку"Видео

04:22

Дочь Мадонны в образе звезды фильмов для взрослых из начала 2000-ых шокировала фанатов

Реклама
04:17

Зимы не будет: украинцев предупредили о неожиданной аномалииВидео

03:51

Как вымыть полы быстро и качественно: дельные советы и "рецепт" средства

03:15

Лунный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Ракам – обман, Львам – расставание, Водолеям - сплетниВидео

02:48

Коты спасли младенца, которого родители оставили умирать в канаве

02:24

Резкий скачок стоимости хлеба: украинцам назвали новую цену за буханкуВидео

01:43

Защитит от ультрафиолета и поможет в уборке: названы необычные свойства крема от солнца

01:16

Как вакцинироваться гражданам с поддельным COVID-сертификатом: алгоритм действий

00:51

Приметы на 11 декабря: что нельзя делать в Сойкин день и как не попасть в беду

10 декабря, пятница
23:55

Врач указал на опасные симптомы рака у мужчин: на что обратить внимание

23:48

"Это был шок": стало известно, остались ли вместе Злата Огневич и Андрей Задворный

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять