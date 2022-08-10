Приметы на 12 августа: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы разбогатеть

Что нельзя делать 12 августа и как не попасть в беду.
12 августа церковь почитает память мученика Иоанна Воина, а также Силы и Силуана.
В этот день стоит помолиться святому Иоанну Воину. Можно в этот день защитить себя от бед и воровства.
Наши предки в этот день опасались людей с негативной энергетикой. Люди старались работать в поле и сеять хлеб. Верили, что посеянный хлеб на Силу, даст хороший урожай.
В этот день принято собирать ежевику, которая как раз созревала к этому времени. Обязательно нужно угостить близки ягодами, чтобы привлечь финансовую удачу.
Помимо ежевики целебные свойства в этот день приписывали лопуху - растение собирали, сушили и затем прикладывали к больным суставам, пытаясь избавиться от ломоты в коленях и костях.
Что нельзя делать 12 августа
Нельзя отказывать в помощи бездомным и беспомощным.
Нельзя 12 августа делать маникюр и педикюр.
Нельзя 12 августа пить алкоголь перед Успенским постом.
Нельзя лениться, ссориться, негативно мыслить.
Приметы на 12 августа
Если погода мрачная и холодная, то дождя можно не ждать.
Если сильно мерцают звезды на рассвете, то будут быстрые и обильные осадки.
Если дождь заморосил под вечери ветрено, то ждать затяжной мокрой погоды.
Если душно и кусаются насекомые, то ждать дождя.
Если тепло и сухо, то грибов много будет.
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