Приметы на 12 августа: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы разбогатеть

Что нельзя делать 12 августа / goodfon.ru

12 августа церковь почитает память мученика Иоанна Воина, а также Силы и Силуана.

В этот день стоит помолиться святому Иоанну Воину. Можно в этот день защитить себя от бед и воровства.

Наши предки в этот день опасались людей с негативной энергетикой. Люди старались работать в поле и сеять хлеб. Верили, что посеянный хлеб на Силу, даст хороший урожай.

В этот день принято собирать ежевику, которая как раз созревала к этому времени. Обязательно нужно угостить близки ягодами, чтобы привлечь финансовую удачу.

Помимо ежевики целебные свойства в этот день приписывали лопуху - растение собирали, сушили и затем прикладывали к больным суставам, пытаясь избавиться от ломоты в коленях и костях.

Что нельзя делать 12 августа

Нельзя отказывать в помощи бездомным и беспомощным.

Нельзя 12 августа делать маникюр и педикюр.

Нельзя 12 августа пить алкоголь перед Успенским постом.

Нельзя лениться, ссориться, негативно мыслить.

Приметы на 12 августа

Если погода мрачная и холодная, то дождя можно не ждать.

Если сильно мерцают звезды на рассвете, то будут быстрые и обильные осадки.

Если дождь заморосил под вечери ветрено, то ждать затяжной мокрой погоды.

Если душно и кусаются насекомые, то ждать дождя.

Если тепло и сухо, то грибов много будет.

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