Приметы на 11 января: что нельзя делать и как не попасть в беду в самый опасный день января

Что нельзя делать 11 января / goodfon.ru

11 января считается одним из самых опасных дней января. Поскольку продолжаются Святки после Рождества в народе называли Страшный день.

В темное время просыпается нечистая сила, и может серьезно повлиять на каждого.

Люди старались в это день не выходить из дома, а готовится ко встрече Старого нового года.

Хозяйки убирали в доме, стирали тюли и мыли ковры.

11 января можно узнать будущее и погадать молодым девушкам.

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Оберегом для дома считаются все острые предметы. Хозяин дома может у порога поставить серп, нож или топор острием вверх. Тогда в ваш дом не проникнет беда.

Что нельзя делать 11 января:

Нельзя 11 января вечером выбрасывать мусор и ходить одному далеко от дома.

Нельзя 11 января никому желать здоровья и удачи. Можно привлечь беду.

Нельзя 11 января отправляться на охоту и рыбалку. Можно привлечь проблемы со здоровьем.

Нельзя 11 января одним разрешать гулять детям.

Нельзя 11 января ссориться, ругаться и выяснять отношения с близкими.

Нельзя 11 января начинать важные дела. Можно привлечь неудачи.

Приметы на 11 января

Если на Страшный день стоит теплая погода, то весна наступит рано.

Если целый день метет метель, то будет июль мокрым.

Если снег хлопьями идет, то к потеплению.

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