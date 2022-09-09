Приметы на 11 сентября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в беду в день Иоанна Предтечи

Что нельзя делать 11 сентября / pixabay

11 сентября церковь почитает память мученической смерти Иоанна Предтечи – крестителя Иисуса Христа. Праздник называется Усекновение главы Иоанна Предтечи. Этот праздник в православной традиции не относится к числу самых главных, но почитается и проводится торжественно и чинно.

В этот день принято соблюдать строгий пост. По народному календарю 11 сентября отмечается день Ивана Репного.

С этого дня осень постепенно вступала в свои права. Особых торжеств не устраивали, только готовили пышное застолье, которым отмечали очередной рубеж окончания полевых работ.

Чтобы беду в дом не навлечь, нельзя работать в этот день и брать в руки нож, а также – резать предметы круглой формы.

Что нельзя делать 11 сентября

Нельзя есть молочные продукты.

Нельзя употреблять в пище мясо и рыбу 11 сентября.

Нельзя 11 сентября устраивать гуляния, петь и танцевать.

Нельзя 11 сентября венчаться и гулять свадьбы.

Нельзя 11 сентября крестить детей.

Приметы на 11 сентября

Если журавли уже улетели 11 сентября, то зима будет поздней.

Если много грачей летает, то день будет солнечным.

Если гром гремит, то к теплой осени.

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