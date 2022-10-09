Приметы на 11 октября: 3 вещи, которые категорически нельзя делать в этот день

Как привлечь удачу 11 октября и что нельзя делать, чтобы беды не впустить.
11 октября церковь почитает память преподобного Харитона Исповедника. Этот день у наших предков считался неблагоприятным для новых начинаний.
В этот день люди старались проводить дома, посколько ненароком можно накликать беду на всю семью.
Интересно, что в этот день с опаской относились к кареглазым, а особенно - черноглазым людям. Ведь считается, что они больше склонны к колдовству. Но были и те, кто нарушал табу.
Что нельзя делать 11 октября
Нельзя 11 октября есть ягоды. Можно тяжело заболеть и долго лечиться.
Нельзя 11 октября выносить соры из дома.
Нельзя 11 октября покидать просто так дом.
Приметы на 11 октября
Если листья падают изнанкой вверх, то к хорошему урожаю в следующем году.
Если деревья зацвели второй раз, то к долгой и теплой осени.
Если птицы летят низко к земле, то к ранней и холодной зиме.
Если северный ветер, то обещает холодную зиму.
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