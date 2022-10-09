Приметы на 11 октября: 3 вещи, которые категорически нельзя делать в этот день

Что нельзя делать 11 октября / goodfon.ru

11 октября церковь почитает память преподобного Харитона Исповедника. Этот день у наших предков считался неблагоприятным для новых начинаний.

В этот день люди старались проводить дома, посколько ненароком можно накликать беду на всю семью.

Интересно, что в этот день с опаской относились к кареглазым, а особенно - черноглазым людям. Ведь считается, что они больше склонны к колдовству. Но были и те, кто нарушал табу.

Что нельзя делать 11 октября

Нельзя 11 октября есть ягоды. Можно тяжело заболеть и долго лечиться.

Нельзя 11 октября выносить соры из дома.

Нельзя 11 октября покидать просто так дом.

Приметы на 11 октября

Если листья падают изнанкой вверх, то к хорошему урожаю в следующем году.

Если деревья зацвели второй раз, то к долгой и теплой осени.

Если птицы летят низко к земле, то к ранней и холодной зиме.

Если северный ветер, то обещает холодную зиму.

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