Приметы на 11 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удачу привлечь на целый месяц

Что нельзя делать 11 ноября / goodfon.ru

11 ноября церковь почитает память двух святых Аврамия Ростовского и Анастасии Римляныни.

Чтобы семья жила в достатке и благополучии принято было каждой хозяйке приготовить вкусный пирог.

Готовить сегодня нужно исключительно из муки нового урожая. На стол также стоит поставить пшеничную кашу.

Самым главным угощением этого дня был овечий и козий сыр. Готовили и подавали его к столу вкусности зачастую девушки и женщины, которые в этот день праздновали именины.

11 ноября принято проводить в семейном кругу, считалось, что это сделает семью крепче и счастливее.

Что нельзя делать 11 ноября

Нельзя 11 ноября находиться с малознакомыми людьми, лучше остаться в кругу семьи.

Нельзя 11 ноября оставлять ребенка одного дома. Можно получить большие неприятности.

Нельзя 11 ноября заниматься ремонтом одежды и обуви. Можно привлечь неприятности.

Нельзя 11 ноября грустить и вспоминать о плохом.

Приметы на 11 ноября

Если снег или дождь идет, то 21 ноября будет тепло и дождливо.

Если облака на небе очень низко, то будет похолодание.

Если женщина в этот день наденет коралловые бусы, то будет счастливой.

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