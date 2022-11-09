Приметы на 11 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удачу привлечь на целый месяц

Что нельзя делать 11 ноября и как привлечь удачу в этот день.
11 ноября церковь почитает память двух святых Аврамия Ростовского и Анастасии Римляныни.
Чтобы семья жила в достатке и благополучии принято было каждой хозяйке приготовить вкусный пирог.
Готовить сегодня нужно исключительно из муки нового урожая. На стол также стоит поставить пшеничную кашу.
Самым главным угощением этого дня был овечий и козий сыр. Готовили и подавали его к столу вкусности зачастую девушки и женщины, которые в этот день праздновали именины.
11 ноября принято проводить в семейном кругу, считалось, что это сделает семью крепче и счастливее.
Что нельзя делать 11 ноября
Нельзя 11 ноября находиться с малознакомыми людьми, лучше остаться в кругу семьи.
Нельзя 11 ноября оставлять ребенка одного дома. Можно получить большие неприятности.
Нельзя 11 ноября заниматься ремонтом одежды и обуви. Можно привлечь неприятности.
Нельзя 11 ноября грустить и вспоминать о плохом.
Приметы на 11 ноября
Если снег или дождь идет, то 21 ноября будет тепло и дождливо.
Если облака на небе очень низко, то будет похолодание.
Если женщина в этот день наденет коралловые бусы, то будет счастливой.
Читайте также:
- Обалденная закуска на Новый год 2023 из 3 ингредиентов: рецепт, который заменит селедку под шубой
- Невозможно хрустящие гренки на Новый год 2023: 3 рецепта идеальной дешевой закуски
- Вкуснейшие маринованные грибы на зиму: простые рецепты за 20 минут