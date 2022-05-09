Приметы на 11 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 11 мая / pixabay

11 мая церковь почитает память святого Максима. Наши предки называли день Максим-березосок.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время.

В это время активно собирали березовый сок и заготавливали его впрок, причем этот целебный напиток использовали не только для употребления, но и для лечения многих болезней.

Что нельзя делать 11 мая

Нельзя 11 мая прокалывать уши. Можно через некоторое время потерять слух.

Нельзя 11 мая никому рассказывайте о своей помолвке. Можно потерять семейную жизнь.

Приметы на 11 мая

Если березовый сок собирать в ясную погоду, то он будет более целебный.

Если 11 мая дует южный ветер, то лето будет грозовым.

Если ночь теплая и звездная, то будет хороший урожай.

Если ясный восход солнца, то будет жаркое лето.

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