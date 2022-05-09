Приметы на 11 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

11 мая есть несколько примет, о которых должен знать каждый.
11 мая церковь почитает память святого Максима. Наши предки называли день Максим-березосок.
Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время.
В это время активно собирали березовый сок и заготавливали его впрок, причем этот целебный напиток использовали не только для употребления, но и для лечения многих болезней.
Что нельзя делать 11 мая
Нельзя 11 мая прокалывать уши. Можно через некоторое время потерять слух.
Нельзя 11 мая никому рассказывайте о своей помолвке. Можно потерять семейную жизнь.
Приметы на 11 мая
Если березовый сок собирать в ясную погоду, то он будет более целебный.
Если 11 мая дует южный ветер, то лето будет грозовым.
Если ночь теплая и звездная, то будет хороший урожай.
Если ясный восход солнца, то будет жаркое лето.
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