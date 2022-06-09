Приметы на 11 июня: что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу и как не попасть в беду

Какие запреты существуют на Троицкую родительскую субботу.
11 июня в 2022 году отмечается Троицкая родительская суббота. Это день поминовения покойных родственников, который предшествует празднику Троицы.
Также 11 июня почитают Феодосью Колосятницу, которая умерла за веру в Христа.
В этот день было принято отправлялись в поле и осматривали будущий урожай. Если хлеба взошли – это считалось хорошей приметой. Большой радостью был налив колоса. А вот, если всходы были плохими, то богатого урожая ожидать не приходилось.
Что нельзя делать 11 июня в Троицкую родительскую субботу
Нельзя устраивать банкеты и распивать алкогольные напитки на кладбище.
Нельзя оставлять на могилах усопших еду.
Нельзя поминать покойных плохими словами, вспоминать им обиды и плохие поступки.
Нельзя 11 июня начинать ничего нового.
Нельзя 11 июня отправляться в дальние поездки.
Нельзя 11 июня жениться и свататься. Может брак быть несчастным.
Нельзя 11 июня и еще три дня убирать в доме.
Нельзя принимать важные решения и ругаться с близкими накануне Троицы.
Приметы на 11 июня Троицкая родительская суббота
Если в Троицкую субботу посеять ячмень, то будет хороший урожай.
Если идет дождь в поминальную субботу, то будет хороший урожай и все лето не будет заморозков.
Если много пауков, будет хорошая погода.
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