Приметы на 11 июля: что нельзя делать и как привлечь удачу накануне Петра и Павла

Что нельзя делать 11 июля / goodfon.ru

11 июля церковь почитает память Кира и Иоанна. В этот день называли праздник Крапивного заговенья.

Наши предки верили, что с этого дня крапива теряет свою силу и целебные свойства. Хозяйки старались сварить зеленый борщ с крапивой, чтобы все близкие были здоровы и удачливы.

Также хозяйки заготавливали из крапивы начинки на пирожки.

11 июля последний день Петрова поста. Перед праздником Петра и Павла было принято не ложиться долго спать и проводить время с семьей.

Что нельзя делать 11 июля накануне Петра и Павла

Нельзя в доме ссориться и выяснять отношения.

Нельзя 11 июля выливать воду.

Нельзя 11 июля жениться. Можно потерять близкого человека.

Нельзя 11 июля стричь маленьких детей.

Нельзя 11 июля покупать мед нового урожая.

Нельзя 11 июля спать до обеда. Можно привлечь головную боль.

Приметы на 11 июля

Если мокра погода 11 июля, то осень очень будет ясная.

Если на сосне много шишек, то хорошо уродится ячмень.

Если кошка начинает бегать и играть, то быть дождю.

Если кукушка 11 июля замолкла, то будет ранняя зима.

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