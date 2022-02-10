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Приметы на 11 февраля: что нельзя делать в самый опасный день месяца и как не попасть в беду

10 февраля 2022, 11:00

Почему нельзя 11 февраля после заката выходить из дома одному.

мороз
Что нельзя делать 11 февраля / goodfon.ru

11 февраля церковь почитает память священномученика Игнатия Богоносца. В народе называли Лаврентьев день и считали неблагоприятным.

В этот день случались разные неприятности, ссоры, и разочарования.

Чтобы защитить себя в этот день от зла, хозяину и хозяйке дома нужно по всему периметру жилища закрепить чертополох. Также хорошо помогает зверобой – его следует оставить возле порога.

Нельзя ничего поднимать на дороге и приносить в дом. 11 февраля часто гадают и колдуют, а весь негатив выбрасывают на улице.

Что нельзя делать 11 февраля

Нельзя 11 февраля кричать на детей или игнорировать и. Ребенок может заболеть.

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Нельзя 11 февраля после заката выходить из дома одному. Нечистая сила опять же может прицепиться.

Нельзя 11 февраля ссориться женатым парам, иначе отношения надолго ухудшатся, восстановить мир и лад будет довольно трудно.

Приметы на 11 февраля

Если луна красного цвета, то к сильному и порывистому ветру.

Если дым коромыслом, то весна будет ранней и наступит уже скоро.

Если лес шумит, то к оттепели.

Если холодная погода, то к жаркому августу.

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