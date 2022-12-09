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Приметы на 11 декабря: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы привлечь богатство

9 декабря 2022, 22:40
Как привлечь большие деньги и богатство в Сойкин день и что нельзя делать.
зима, приметы
Что нельзя делать 11 декабря / pixabay

11 декабря церковь почитает память преподобного мученика Стефана Нового. Также в народе дата называлась Стефан или Сойкин день. В эту дату существовали обычаи и приметы, которые наши предки прилежно выполняли.

В народной традиции на Стефана особое внимание уделялось сойке, которая считалась покровительницей новорожденных. Эта маленькая птичка, приносила удачу во всех делах и счастливую долю.

Верили, если увидеть 11 декабря сойку и последовать за пролетающей птичкой, то она может привести к богатству и счастью.

В Сойкин день можно было гадать на любовь, удачу и деньги. Для этого бросали в снег горсть монеток, а затем искали их в сугробах. Если первая найденная монета была крупного номинала, значит достаток умножится и ждет удача, а когда малого - больших денег в ближайшее время не видать.

Что нельзя делать 11 декабря

Нельзя причинять сойкам любой вред в этот день. Верили, что можно привлечь большую беду.

Нельзя 11 декабря ругаться в доме. Можно нарушить всю ауру.

Нельзя одалживать деньги. Все долги нужно отдать до 25 декабря.

Приметы на 11 декабря

Если в этот день случилась оттепель, то вскоре ударят долгие морозы.

Если на Стефана погода сухая и холодная, то значит лето будет очень жарким.

Если в ночное время выпадает снег, то значит сугробы останутся надолго.

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