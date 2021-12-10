Приметы на 11 декабря: что нельзя делать в Сойкин день и как не попасть в беду

Как привлечь удачу 11 декабря и быть здоровым весь год.
11 декабря церковь почитает святого мученика Серафима. Наши предки этот день называли Сойкин, ведь 11 декабря можно узнать свою судьбу и предугадать, будет ли в дальнейшем счастье в жизни.
Люди в этот день гадали на монетах. Для этого в ближайший сугроб бросали горсть копеек, а затем доставали их оттуда одна за другой. Если первой попадалась самая крупная из брошенных монет, можно было рассчитывать на удачу в делах, а если самая мелкая, то вас ждут разочарования.
Вас ждет невероятный успех, если 11 декабря встретите птичку Сойку. А если птица прилетела к вашему дому и запела, то весь год будете здоровы.
Что нельзя делать 11 декабря
Нельзя 11 декабря молодым незамужним девушкам ходить с распущенными волосами, еще долго не найдете свою судьбу.
Нельзя 11 декабря отдавать ничего из дома. Можно расстаться и с семейным счастьем, удачей и радостью.
Нельзя 11 декабря обижать животным. В это день могут возникнуть неприятности.
Нельзя 11 декабря затаптывать снег, можно всю удачу затоптать.
Приметы на 11 декабря
Если резко потеплело 11 декабря, то скоро сильно и надолго похолодает.
Если погода холодная и сухая в Сойкин день, то будет жаркое лето.
Если вороны в небе кружат, то скоро будет снегопад.
Читайте также:
- Никогда этого не делайте: как уберечь дом от проблем и привлечь богатство в декабре
- Приносит в дом ссоры и беды: выбросите эту посуду прямо сейчас
- Никогда не делайте это с сахаром: в дом придут беды и проблемы