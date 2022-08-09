Приметы на 11 августа: 3 вещи, которые запрещено делать в рождество Николая Чудотворца

Что нельзя делать 11 августа и как не попасть в беду.
11 августа церковь почитает память Святителя и Чудотворца Николая. Мощи святителя с 1087 года находятся в итальянском городе Бари, частицы святыни есть в разных странах.
Праздник в честь Рождества святителя Николая связывают с первыми предвестниками осени, в народе этот день называли туманником.
Верующие почитают святого, и молятся ему о здравии и благополучии родных и близких.
Ему также молятся о здравии путешествующих, удачном замужестве дочерей, и избавлении от голода.
Обязательно стоит умыться соком калины, он имеет мощные целительные свойства для кожи.
Что нельзя делать 11 августа
Нельзя 11 августа тяжело работать.
Нельзя 11 августа ругаться и ссориться.
Нельзя 11 августа убирать в доме и стирать.
Приметы на 11 августа
Если в этот день стоит туман, то значит будет хороший урожай ячменя и овса.
Если уродилась калина, то значит в следующем году ее будет немного.
Если будет идти дождь, то значит будет много грибов.
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