Приметы на 11 августа: 3 вещи, которые запрещено делать в рождество Николая Чудотворца

Что нельзя делать 11 августа / goodfon.ru

11 августа церковь почитает память Святителя и Чудотворца Николая. Мощи святителя с 1087 года находятся в итальянском городе Бари, частицы святыни есть в разных странах.

Праздник в честь Рождества святителя Николая связывают с первыми предвестниками осени, в народе этот день называли туманником.

Верующие почитают святого, и молятся ему о здравии и благополучии родных и близких.

Ему также молятся о здравии путешествующих, удачном замужестве дочерей, и избавлении от голода.

Обязательно стоит умыться соком калины, он имеет мощные целительные свойства для кожи.

Что нельзя делать 11 августа

Нельзя 11 августа тяжело работать.

Нельзя 11 августа ругаться и ссориться.

Нельзя 11 августа убирать в доме и стирать.

Приметы на 11 августа

Если в этот день стоит туман, то значит будет хороший урожай ячменя и овса.

Если уродилась калина, то значит в следующем году ее будет немного.

Если будет идти дождь, то значит будет много грибов.

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