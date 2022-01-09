Приметы на 10 января: что нельзя делать и как не попасть в беду

Считалось, что любое желание семьи, загаданное 10 января, непременно исполнится.
10 января, сразу после Рождества, начина пора Рождественского мясоеда. Наши предки называли Домочадцев день.
С этого дня разрешено есть мясо, а в первую очередь на столе появлялась свинина.
В это время начиналась пора свадеб. Поскольку Рождественский мясоед продолжается до Масленицы, можно жениться.
В этот день вся семья собиралась дома и принималась за уборку. Вместе готовили праздничный стол и отмечали праздники.
Считалось, что любое желание семьи, загаданное 10 января, непременно исполнится.
Что нельзя делать 10 января
Нельзя 10 января ругаться с близкими.
Нельзя 10 января устраиваться на новую работу.
Нельзя 10 января пришивать пуговицы и заниматься рукоделием.
Нельзя 10 января выбрасывать остатки еды, стоит раздать животным.
Приметы на 10 января
Если кошка весь день проспал, то весна будет ранней.
Если белье не хочет сохнуть, то в 2022 году случится большой урожай льна.
Если воробьи чирикают под крышей, то скоро придет теплая пора.
Если день снежный и вьюга завывает, то ожидай дождливого лета.
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