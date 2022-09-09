Приметы на 10 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы стать богаче

Что нельзя делать 10 сентября и как не попасть в беду.
10 сентября церковь почитает память святой Анны Пророчицы и святого Саввы Крыпецкого.
В народе день 10 сентября называли Скирдником, поскольку завершалась последняя уборка хлебов.
В этот день принято было убирать яблоки. Кто найдет самое спелое и сладкое яблоко, тому весь год будет денежная удача.
Обязательно в дом нужно принести букет колосков. Верили, что он защитит дом от ссор, бед и проблем.
Что нельзя делать 10 сентября
Нельзя 10 сентября свататься и выходить замуж. Верили, что семья быстро распадется.
Нельзя 10 сентября ходить в лес.
Нельзя 10 сентября одалживать деньги. Можно лишиться без финансов.
Приметы на 10 сентября
Если теплая и сухая погода, то к поздней зиме.
Если грозовые дожди, то к теплой осени.
Если до 10 сентября опали все листья с березы и осины, то к урожайному следующему году.
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