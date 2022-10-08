Приметы на 10 октября: какие 3 запрета нельзя нарушать, чтобы весь год не жить в долгах

Что нельзя делать 10 октября / goodfon.ru

10 октября церковь почитает память преподобного Савватия Соловецкого. В старину верили, что Савватий закрывает ульи на зиму, поэтому хороший пчеловод должен закончить свои дела к этом дню.

Мед в этот день обладал уникальными, лечебными качествами. Его добавляли во многие блюда, а также в хлеб и блины.

Хозяйки 10 октября пекли специальное печенье с медом, которое подавали на завтрак для всей семьи. Съесть лакомство нужно было утром, крошки отдать птицам. По поверьям, этот ритуал принесет достаток в дом.

Что нельзя делать 10 октября

Нельзя 10 октября тяжело работать. Любое дело в этот день не принесет пользы.

Нельзя совершать денежные операции и сделки. Можно потерять большую сумму.

Нельзя 10 октября долго спать. Можно болезни привлечь.

Нельзя 10 октября стричься. Верили, что вместе с волосами можно отрезать счастье.

Приметы на 10 октября

Если в этот день гремит гроза, то зима будет бесснежной, короткой и достаточно теплой.

Если сухая погода 10 октября, то зима поздно наступит.

Если ранний листопад, то к хорошей осени и теплой зиме.

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