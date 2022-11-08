Приметы на 10 ноября: 3 вещи, которые категорически нельзя делать в этот день

Что нельзя делать 10 ноября / goodfon.ru

10 ноября церковь почитает память великомученицы Параскевы. В народе праздник называли Параскевы Пятницы.

В этот день можно было при помощи интересных ритуалов привлечь в свою жизнь хорошего и надежного спутника жизни.

Молодые девушки молились святой Параскеве, чтобы быстрее выйти замуж. Также они просили, чтобы муж был хорошим и любящим.

Хорошо было сходить в церковь и попросить об исцелении от душевных и физических недугов.

В этот день принято было вышивать и вязать.

Что нельзя делать 10 ноября

Нельзя 10 ноября много хохотать. Можно потом много плакать.

Нельзя мыть полы 10 ноября. Вообще нужно меньше контактировать с водой в этот день.

Нельзя 10 ноября девушкам мыть голову и расчесывать волосы.

Нельзя 10 ноября беременным женщинам давать в долг в этот день.

Нельзя 10 ноября ругаться с кем либо, особенно женщинам.

Нельзя 10 ноября начинать ничего нового.

Приметы на 10 ноября

Если на деревьях задержался иней, то ждать скоро морозов.

Если месяц в круге, то будет буря.

Если утренний туман, то будет скорая оттепель.

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