Приметы на 10 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду в самый опасный день мая

По поверью, 10 мая считается одним из самых опасных и конфликтных дней.
10 мая церковь почитает память апостола Симеона Иерусалимского. Ранее этот день называли Семенов день.
Святой помогал людям и старался никогда никого не обижать.
Считалось, что 10 мая всякие твари сон стряхивают с себя, выбираются на свет божий, тянутся к жилью человека, к хлеву. Поэтому люди старались оберегать дом от беды и проблем.
По поверью, 10 мая считается одним из самых опасных и конфликтных дней. Что не попасть в беду завязывали красную нитку на два узла и носили в кармане весь день.
Что нельзя делать 10 мая
Нельзя работать с острыми колющимися и режущими инструментами и предметами.
Нельзя 10 мая ругаться с близкими людьми.
Нельзя 10 мая поливать комнатные цветы. Могут быстро засохнуть.
Нельзя ремонтировать и покупать обувь.
Нельзя впускать в дом незнакомых животных, людей и птиц.
Приметы на 10 мая
Если ясный восход солнца, то лето будет ветреным.
Если утром и вечером небо чистое, а днем видны кучевые облака, то будут морозы в ближайшее время.
Если весь день льет дождь, то будет богатый урожай и уродится рожь.
Если к 10 мая на березе листья полностью развернулись, то значит пришла пора сажать картошку.
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