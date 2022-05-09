Приметы на 10 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду в самый опасный день мая

Что нельзя делать 10 мая / pixabay

10 мая церковь почитает память апостола Симеона Иерусалимского. Ранее этот день называли Семенов день.

Святой помогал людям и старался никогда никого не обижать.

Считалось, что 10 мая всякие твари сон стряхивают с себя, выбираются на свет божий, тянутся к жилью человека, к хлеву. Поэтому люди старались оберегать дом от беды и проблем.

По поверью, 10 мая считается одним из самых опасных и конфликтных дней. Что не попасть в беду завязывали красную нитку на два узла и носили в кармане весь день.

Что нельзя делать 10 мая

Нельзя работать с острыми колющимися и режущими инструментами и предметами.

Нельзя 10 мая ругаться с близкими людьми.

Нельзя 10 мая поливать комнатные цветы. Могут быстро засохнуть.

Нельзя ремонтировать и покупать обувь.

Нельзя впускать в дом незнакомых животных, людей и птиц.

Приметы на 10 мая

Если ясный восход солнца, то лето будет ветреным.

Если утром и вечером небо чистое, а днем видны кучевые облака, то будут морозы в ближайшее время.

Если весь день льет дождь, то будет богатый урожай и уродится рожь.

Если к 10 мая на березе листья полностью развернулись, то значит пришла пора сажать картошку.

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