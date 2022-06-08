Приметы на 10 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 10 июня / pixabay

10 июня церковь почитает память святого Никиты Гусятника, который прославился тем, что хвалил Бога.

Беременные женщины в день Никиты отправляли в поле, считалось, что это принесет здоровье будущему ребенку.

В народе 10 июня называли Гусятником и стали молиться для того чтобы заручиться поддержкой в защите от диких птиц, часто крадущих гусей со двора.

Хозяйки готовили вкусные угощения в этот день и приглашали соседей в гости.

Что нельзя делать 10 июня

Нельзя 10 июня ругаться с близкими.

Нельзя 10 июня ругать и обижать детей.

Нельзя 10 июня громко петь и веселиться.

Нельзя 10 июня пускать в дом чужих людей. Нельзя 10 июня давать в долг деньги, особенно вечером.

Приметы на 10 июня

Если роса образовалась после захода солнца, то ждать ухудшения погоды.

Если радуга появилась 10 июня, то к ясной погоде.

Если тихий и солнечный день, то будет хороший урожай.

Если много муравьев на муравейнике, то погода будет хорошая.

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