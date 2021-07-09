Приметы на 10 июля: что нельзя делать в Самсонов день

Что нельзя делать 10 июля / pixabay

В субботу, 10 июля отмечается Самсонов день, а православная церковь вспоминает Сампсона Странноприимца.

Святой родился в богатой и знатной семье христиан в Риме. С юных лет он сострадал больным и выбрал профессию врача. И не только лечил людей, но и всячески помогал им. Самсон служил до конца дней своих. За богоугодную жизнь был рукоположен в священники Патриархом Константинопольским.

Ранее на Самсона почитали странников. Богатые и зажиточные люди давали милостыню нищим, ибо верили: чем больше отдашь 10 июля, тем больше заработаешь в течение года. В некоторых местах к церкви приводили лошадей и окропляли их святой водой.

Такой обряд якобы придавал животным сил и здоровья, защищал от дурного глаза.

Сон с 9 на 10 июля может исполниться в течение 10 дней. А то, что приснилось днем 10 июля, указывает на события в ближайшем будущем.

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Образы имели толкования:

венок на голове – к сомнительной славе,

пустая бутылка - к попойке,

перебирать старые вещи – к нищете,

разглядывать вывески магазинов – к дорогой обновке;

разговаривать с Богом – будьте осторожны,

глотать слюни – к потере веса,

заглядывать в пустые комнаты – к воровству.

Что нельзя делать 10 июля

10 июля нельзя жадничать и скупиться для других людей , напротив, стоит проявить щедрость.

, напротив, стоит проявить щедрость. Те, кто верил в целебную силу трав и растений, могут отправиться в лес, чтобы их собрать для себя, поскольку природа заряжена силой святого Самсона, который, как мы помним, мог вылечить от любых, даже самых страшных недугов.

Также нельзя злиться и обижаться на близких. Лучше уладить все конфликты мирно, обойтись без ссор. Иначе рискуете навлечь беду и надолго разрушить гармонию в отношениях с возлюбленным.

Не надо в это день признаваться в любви и делать предложение руки и сердца , есть риск быть отвергнутым или столкнуться с непредвиденными обстоятельствами.

, есть риск быть отвергнутым или столкнуться с непредвиденными обстоятельствами. Не рекомендуется отправляться в дальнее путешествие или переезжать : все новые начинания обернутся крахом. Лучше отказаться от уборки в доме и перенести ее на другой день, так как любые перестановки в жилище и смена постельного белья чреваты кошмарами и неурядицами.

: все новые начинания обернутся крахом. Лучше отказаться от уборки в доме и перенести ее на другой день, так как любые перестановки в жилище и смена постельного белья чреваты кошмарами и неурядицами. Незамужней девушке 10 июля нельзя облизывать и кусать свои губы - ее такую никто замуж еще год не возьмет. Если же дурная привычка имеется, нужно с самого утра намазать губы росой с красных или белых роз, тогда запрещающая примета не сработает и не помешает замужеству.

- ее такую никто замуж еще год не возьмет. Если же дурная привычка имеется, нужно с самого утра намазать губы росой с красных или белых роз, тогда запрещающая примета не сработает и не помешает замужеству. Не рекомендуется валяться в сене : у того, кто ослушается этого запрета, оно сгниет.

: у того, кто ослушается этого запрета, оно сгниет. Не рекомендуется менять внешность . В частности, обрезать длину волос. Считается, что так можно сократить количество отведённых лет. Кроме того, не следует проводить глубокие косметические процедуры - эффект окажется плачевным.

. В частности, обрезать длину волос. Считается, что так можно сократить количество отведённых лет. Кроме того, не следует проводить глубокие косметические процедуры - эффект окажется плачевным. Не стоит начинать крупные дела , особенно связанные с деньгами (подписывать крупные договоры, брать солидные кредиты и проч.) - велика вероятность серьёзные потерь. Восстановить же финансовую дыру окажется весьма сложно.

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