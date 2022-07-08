Приметы на 10 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Какие приметы и запреты существуют 10 июля.
10 июля церковь почитает память Самсона, который был сыном зажиточных и благочестивых римлян.
Преподобный Самсон много лет посвятил апостольским трудам и мирно скончался в весьма преклонном возрасте. Его мощи были погребены в церкви святого Мокия.
Если у вас намечается путешествие или переезд на новое место жительства, стоит помолится святому Самсону. Верили, что преподобный поможет каждому.
Хозяйки начинали делать заготовки на зиму. Варили варенье и закрывали огурцы.
Что нельзя делать 10 июля
Нельзя 10 июля обманывать и лгать близким.
Нельзя подбирать на улице монеты. Можно принести бедность в дом.
Нельзя долго смотреть на себя в зеркало.
Нельзя стирать, носить и покупать вещи красного цвета.
Приметы на 10 июля
Если облака 10 июля плывут с северной стороны, то будет засуха.
Если дождь на Самсона, то будут ливни до бабьего лета.
Если облака плывут с запада, то будет плохая погода.
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