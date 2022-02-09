Приметы на 10 февраля: что нельзя делать в Ефремов день и как не попасть в беду

Что нельзя делать 10 февраля / pixabay

10 февраля церковь почитает память Ефрема Сирина. В этот день отмечали именины домового.

Считалось, что в каждом доме есть домовой, который охраняет и оберегает. Как правило, если домовой показывался кому-нибудь из домочадцев, это сулило последнему болезнь или смерть.

Люди старались ходить в церковь, чтобы помолиться и попросить здоровья близким.

Принято 10 февраля задабривать домового. Хозяйки должны оставить на столе молоко с печеньем.

Что нельзя делать 10 февраля

Нельзя ругаться и ссориться в доме. Можно спугнуть свою удачу.

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Нельзя ходить в грязной одежде 10 февраля.

Нельзя находится в неубранном доме. В этот день обязательно стоит провести генеральную уборку.

Нельзя убивать пауков 10 февраля. Это приведет к ссорам и безденежью.

Нельзя ругать котов 10 февраля и дразнить.

Приметы на 10 февраля

Если густой воздух над лесом, то к дождю и ненастью.

Если лес почернел, то к оттепели.

Если людям, рожденным 10 февраля, домовой помогает и всячески оберегает от бед.

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