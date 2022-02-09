Приметы на 10 февраля: что нельзя делать в Ефремов день и как не попасть в беду

Как привлечь удачу 10 февраля, и что нельзя делать.
10 февраля церковь почитает память Ефрема Сирина. В этот день отмечали именины домового.
Считалось, что в каждом доме есть домовой, который охраняет и оберегает. Как правило, если домовой показывался кому-нибудь из домочадцев, это сулило последнему болезнь или смерть.
Люди старались ходить в церковь, чтобы помолиться и попросить здоровья близким.
Принято 10 февраля задабривать домового. Хозяйки должны оставить на столе молоко с печеньем.
Что нельзя делать 10 февраля
Нельзя ругаться и ссориться в доме. Можно спугнуть свою удачу.
Нельзя ходить в грязной одежде 10 февраля.
Нельзя находится в неубранном доме. В этот день обязательно стоит провести генеральную уборку.
Нельзя убивать пауков 10 февраля. Это приведет к ссорам и безденежью.
Нельзя ругать котов 10 февраля и дразнить.
Приметы на 10 февраля
Если густой воздух над лесом, то к дождю и ненастью.
Если лес почернел, то к оттепели.
Если людям, рожденным 10 февраля, домовой помогает и всячески оберегает от бед.
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