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Приметы на 10 декабря: какие 2 вещи запрещено делать в этот день, чтобы все деньги не растерять

8 декабря 2022, 20:10
Что нельзя делать 10 декабря и какие важные приметы существуют в этот день.
зима, приметы
Что нельзя делать 10 декабря / goodfon.ru

10 декабря церковь почитает икону Пресвятой Богородицы, которая и называется "Знамение". Эта икона считается чудотворной.

От иконы "Знамение" люди всегда ждали чего-то особенного, каких-то знаков, которые позволяют предсказать судьбу.

Особенное значение этот день имеет для женщин, которые не могут зачать ребенка. Бездетные обращаются не к иконе "Знамение", а к образу Романа Чудотворца. Его сила вместе с чудотворством Богородицы помогает избавляться от бездетности.

Что нельзя делать 10 декабря

Нельзя 10 декабря на Знамение заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя 10 декабря убирать в доме. Все домашние дела нужно отложить на следующий день.

Нельзя 10 декабря шить и вязать.

Приметы на 10 декабря

Если дым из трубы идет столбом, то будет морозная погода.

Если увидите красную зарю 10 декабря, то будет ветреная погода.

Если воробьи дружно чирикают, то скоро потеплеет.

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