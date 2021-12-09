Приметы на 10 декабря: что нельзя делать в день Романа и как не попасть в беду

Запрещено 10 декабря женщинам шить и вязать.
10 декабря церковь почитает икону Пресвятой Богородицы Знамение. На ней изображен образ Божьей Матери с молитвенно поднятыми руками и Младенцем на груди.
Люди в этот день обращали внимания на мелочи и действия, они могут нести серьезные последствия.
Также 10 декабря почитают святого Романа, у которого женщины, не имеющие детей, просили с молитвами об избавлении от бесплодия.
Что нельзя делать 10 декабря Романов день
Нельзя в свой дом 10 декабря пускать больных людей, чтобы они не оставили свои беды хозяевам жилища.
Нельзя 10 декабря женщинам шить, вязать и заниматься рукоделием. Можно зашить тепло.
Нельзя брать острые предметы в руки 10 декабря.
Нельзя отправляться на рыбалку, можно принести беды в дом.
Приметы на 10 декабря в Романов день
Если звезды на небе яркие, то это к сильному морозу.
Если в лесу встретился заяц в пятнах, ждите теплой зимы.
Если сильный дым из труб, то к заморозкам.
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