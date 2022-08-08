Приметы на 10 августа: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы в дом опасность не пришла

Что нельзя делать 10 августа / goodfon.ru

10 августа церковь почитает память апостолов от семидесяти Прохора и Пармена. В народе этот день называли День Прохора.

Обычно в этот день наши предки собирали урожай груш, картофеля, яблок и ягод, а также выкапывали луковицы тюльпанов.

Женщины угощали ягодами близких и готовили вкусные угощения. Также шла активная подготовка к зиме.

Люди верили, что на Прохора обязательно необходимо съесть грушу. Считалось, что фрукт помогает сделать правильный выбор в сложной ситуации, и успокоит нервы. Кроме того, веточки из груши вешали над детской кроваткой. Это делалось для того, чтобы ребенок рос умным.

Что нельзя делать 10 августа

Нельзя 10 августа совершать крупные покупки и продажи.

Нельзя 10 августа давать вещи в долг.

Нельзя 10 августа ругаться и обижаться.

Приметы на 10 августа

Если утром наблюдалась ранняя роса, то значит будет солнечный день.

Если туман стелется по воде утром, то будет хорошая погода.

Если будет ветреный и дождливый день, то будет продолжительная непогода.

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