Приметы на 1 января: что нельзя делать в первый день Нового года 2022 и как не попасть в беду

Эти приметы несут удачу и помогут избежать проблем в первый день Нового года.
1 января 2022 года мы встречаем год Тигра. Также православные почитают память святого великомученика Илью Муромского.
У святого просят одарить здоровьем на весь год. В этот день стоит отдохнуть, иначе весь год будет тяжелым.
1 января можно совершать дорогие покупки, но можно просить хорошую скидку.
Чтобы год был удачным и благоприятным, стоит одеть новую одежду 1 января.
Что нельзя делать 1 января на Новый год 2022
Нельзя 1 января выносить мусор. Можно привлечь беду и несчастье.
Нельзя 1 января одалживать деньги и брать в долг.
Нельзя пришивать пуговицы и шить 1 января.
Приметы на 1 января
Какая погода 1 января, такой будет и 1 июля.
Много снег выпало 1 января, то будет хороший урожай.
Если утром густой иней на деревьях, то год будет урожайный, а если его нет – не жди хорошего урожая.
Если в Новый год постучать по груше или яблоне, то на этих деревьях будет обильный урожай плодов.
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