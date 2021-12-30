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Приметы на 1 января: что нельзя делать в первый день Нового года 2022 и как не попасть в беду

30 декабря 2021, 20:40

Эти приметы несут удачу и помогут избежать проблем в первый день Нового года.

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Что нельзя делать 1 января / goodfon.ru

1 января 2022 года мы встречаем год Тигра. Также православные почитают память святого великомученика Илью Муромского.

У святого просят одарить здоровьем на весь год. В этот день стоит отдохнуть, иначе весь год будет тяжелым.

1 января можно совершать дорогие покупки, но можно просить хорошую скидку.

Чтобы год был удачным и благоприятным, стоит одеть новую одежду 1 января.

Что нельзя делать 1 января на Новый год 2022

Нельзя 1 января выносить мусор. Можно привлечь беду и несчастье.

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Нельзя 1 января одалживать деньги и брать в долг.

Нельзя пришивать пуговицы и шить 1 января.

Приметы на 1 января

Какая погода 1 января, такой будет и 1 июля.

Много снег выпало 1 января, то будет хороший урожай.

Если утром густой иней на деревьях, то год будет урожайный, а если его нет – не жди хорошего урожая.

Если в Новый год постучать по груше или яблоне, то на этих деревьях будет обильный урожай плодов.

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приметы Новый год 2022
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