Приметы на 1 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы осень была счастливой

Что нельзя делать 1 сентября и как не попасть в беду.
1 сентября церковь почитает память Андрея Стратилата и Феклы Свекольницы. Раньше этот день посвящали работе, следили за природой, чтобы узнать, какая будет осень, а "королевой" сегодняшнего дня была свекла.
Стоит 1 сентября сходить в церковь. Люди мысленно окидывали проблемы и думали над ошибками, просили прощения у тех, кого обидели и строили планы на следующий год. Раньше 1 сентября праздновали новый год.
К началу сентября обычно уже была спелой свекла. Хозяйки старались приготовить вкусный борщ.
Что нельзя делать 1 сентября
Нельзя 1 сентября смотреть в огонь. Можно лишиться зрения.
Нельзя обсуждать чужие проблемы и делиться своими, так как это может обернуться проблемами с деньгами.
Нельзя 1 сентября откладывать важные решения.
Нельзя 1 сентября чинить обувь и одежду.
Нельзя 1 сентября никому завидовать.
Приметы на 1 сентября
Если ветер дует в этот день с юга, то будет хороший урожай овса.
Если туман с утра, то зима снежной будет.
Если с орешника листья начали опадать, то самое время свеклу выкапывать.
Если 1 сентября зуб разболелся, то к десне нужно приложить небольшой кусочек свежей свеклы и тогда все пройдет.
Читайте такжеСделайте генеральную уборку своей жизни: 10 вещей, которые стоит выбросить из дома очень быстро
Читайте также:
- Самая вкусная квашеная капуста за одни сутки: простой рецепт
- Невозможно вкусные маринованные грибы: удивительно простой рецепт
- Самое вкусное и очень полезное варенье из облепихи от простуды: 3 простых рецепта для здоровья