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Приметы на 1 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы осень была счастливой

30 августа 2022, 20:10

Что нельзя делать 1 сентября и как не попасть в беду.

осень, приметы
Что нельзя делать 1 сентября / goodfon.ru

1 сентября церковь почитает память Андрея Стратилата и Феклы Свекольницы. Раньше этот день посвящали работе, следили за природой, чтобы узнать, какая будет осень, а "королевой" сегодняшнего дня была свекла.

Стоит 1 сентября сходить в церковь. Люди мысленно окидывали проблемы и думали над ошибками, просили прощения у тех, кого обидели и строили планы на следующий год. Раньше 1 сентября праздновали новый год.

К началу сентября обычно уже была спелой свекла. Хозяйки старались приготовить вкусный борщ.

Что нельзя делать 1 сентября

Нельзя 1 сентября смотреть в огонь. Можно лишиться зрения.

Нельзя обсуждать чужие проблемы и делиться своими, так как это может обернуться проблемами с деньгами.

Нельзя 1 сентября откладывать важные решения.

Нельзя 1 сентября чинить обувь и одежду.

Нельзя 1 сентября никому завидовать.

Приметы на 1 сентября

Если ветер дует в этот день с юга, то будет хороший урожай овса.

Если туман с утра, то зима снежной будет.

Если с орешника листья начали опадать, то самое время свеклу выкапывать.

Если 1 сентября зуб разболелся, то к десне нужно приложить небольшой кусочек свежей свеклы и тогда все пройдет.

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