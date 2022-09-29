Приметы на 1 октября: какие 5 запретов нельзя нарушать в первый день месяца

Что нельзя делать 1 октября / pixabay

1 октября церковь почитает память святых Ариадна Промисского и Ирину Египетскую.

В день Ирины принято было ходить в церковь и молились о благополучии.

В этот день люди собирали ягоды шиповника, сушили и делали его заготовки на зиму. Люди верили, что после Арины осенней они наполняются особой целебной силой, способной не только укрепить здоровье человека накануне прихода настоящих холодов, но и излечить старые недуги.

Для этого хозяйки готовили из ягод шиповника напитки и варенье, а также делали чай, который помогал от простуды, не хуже, чем рябина.

Чтобы в семье была удача весь год, собирались за круглым столом и обсуждали планы и работу по дому.

Что нельзя делать 1 октября

Нельзя 1 октября выходить на улицу. Можно лишиться денег и задуть проблемы в дом.

Нельзя лениться 1 октября и совершать бездумные поступки.

Нельзя 1 октября переживать, убирать паутину, высказывать свои обиды.

Нельзя 1 октября нецензурно выражаться, оскорблять кого-либо, винить в чем-либо.

Нельзя 1 октября рассказывать о своих планах.

Приметы на 1 октября

Если в этот день в небе появлялись журавлиные стаи, то уже на Покрову (14 октября) могли ударить морозы.

Если птицы на юг не улетают, то теплая погода сохранится до ноября.

Если в праздник на березе еще остались листья, значит снег выпадет нескоро.

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