Приметы на 1 октября: какие 5 запретов нельзя нарушать в первый день месяца

Что нужно сделать 1 октября и как не попасть в беду.
1 октября церковь почитает память святых Ариадна Промисского и Ирину Египетскую.
В день Ирины принято было ходить в церковь и молились о благополучии.
В этот день люди собирали ягоды шиповника, сушили и делали его заготовки на зиму. Люди верили, что после Арины осенней они наполняются особой целебной силой, способной не только укрепить здоровье человека накануне прихода настоящих холодов, но и излечить старые недуги.
Для этого хозяйки готовили из ягод шиповника напитки и варенье, а также делали чай, который помогал от простуды, не хуже, чем рябина.
Чтобы в семье была удача весь год, собирались за круглым столом и обсуждали планы и работу по дому.
Что нельзя делать 1 октября
Нельзя 1 октября выходить на улицу. Можно лишиться денег и задуть проблемы в дом.
Нельзя лениться 1 октября и совершать бездумные поступки.
Нельзя 1 октября переживать, убирать паутину, высказывать свои обиды.
Нельзя 1 октября нецензурно выражаться, оскорблять кого-либо, винить в чем-либо.
Нельзя 1 октября рассказывать о своих планах.
Приметы на 1 октября
Если в этот день в небе появлялись журавлиные стаи, то уже на Покрову (14 октября) могли ударить морозы.
Если птицы на юг не улетают, то теплая погода сохранится до ноября.
Если в праздник на березе еще остались листья, значит снег выпадет нескоро.
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