Приметы на 1 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы не испортить всю жизнь

Что нельзя делать 1 ноября и как привлечь удачу в этот день.
1 ноября церковь почитает память преподобного Иоанна Рыльского. В народе праздник называется Иванов день.
Раньше в этот праздник провожали осень и встречали зиму. Некогда с Иванова дня начинались настоящие морозы.
От злых духов нужно было защищать и дом. Чтобы это сделать, нужно обойти с зажженной свечой все комнаты.
Заветное желание можно исполнить при помощи яблока. На ночь положить его под свою подушку, а утром съесть.
Что нельзя делать 1 ноября
Нельзя кормить птиц 1 ноября. Можно привлечь неприятности.
Нельзя принимать подарки от малознакомых людей.
Нельзя 1 ноября ходить на массовые мероприятия и находится среди большого скопления людей.
Нельзя 1 ноября ссориться и спорить.
Нельзя 1 ноября вывешивать постиранную одежду на улице.
Приметы на 1 ноября
Если птицы летят высоко, то снега будет много.
Если пошел снег, то весна будет холодной и дождливой.
Если потепление в этот день, то будет мягкая зима.
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