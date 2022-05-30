Приметы на 1 июня: что нельзя делать в первый день лета и как не попасть в беду

Что нужно сделать 1 июня, чтобы привлечь большую удачу.
1 июня церковь почитает память Иоанна Угличского. Праздник был связан с погодой и сельскохозяйственными работами.
В этот день сажали огурцы и заканчивали посадку цветной капусты, фасоли, тыквы.
Хозяйки пекли вкусные пироги и приглашали в дом гостей. Верили, что можно в первый день привлечь удачу, если гости пришли с добрыми помыслами.
Что нельзя делать 1 июня
Нельзя 1 июня ругаться, ссориться и желать кому-то зла.
Нельзя 1 июня обижать никого, а также думать о негативе.
Нельзя 1 июня ходить босиком по росе.
Нельзя 1 июня заниматься тяжелым физическим трудом.
Нельзя 1 июня стричь волосы, иначе урожай будет плохой.
Нельзя 1 июня начинать уборку в доме.
Приметы на 1 июня
Если первые два дня месяца дождливо, то июнь будет сухой.
Если погода прохладная, так же будет и в начале июля.
Если вороны сильно каркают, то ждать сильного ветра.
Если пошел дождь, то будет богатый урожай.
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