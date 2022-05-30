Приметы на 1 июня: что нельзя делать в первый день лета и как не попасть в беду

Что нельзя делать 1 июня / pixabay

1 июня церковь почитает память Иоанна Угличского. Праздник был связан с погодой и сельскохозяйственными работами.

В этот день сажали огурцы и заканчивали посадку цветной капусты, фасоли, тыквы.

Хозяйки пекли вкусные пироги и приглашали в дом гостей. Верили, что можно в первый день привлечь удачу, если гости пришли с добрыми помыслами.

Что нельзя делать 1 июня

Нельзя 1 июня ругаться, ссориться и желать кому-то зла.

Нельзя 1 июня обижать никого, а также думать о негативе.

Нельзя 1 июня ходить босиком по росе.

Нельзя 1 июня заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя 1 июня стричь волосы, иначе урожай будет плохой.

Нельзя 1 июня начинать уборку в доме.

Приметы на 1 июня

Если первые два дня месяца дождливо, то июнь будет сухой.

Если погода прохладная, так же будет и в начале июля.

Если вороны сильно каркают, то ждать сильного ветра.

Если пошел дождь, то будет богатый урожай.

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