Приметы на 1 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Как привлечь здоровье 1 июля и что нельзя делать.
1 июля церковь почитает память Ярила. Раньше люди верили, что именно сегодня наступает лучшее время начинать сенокос и собирать лекарственные травы.
На Ярилу можно было увидеть множество сверхъестественных явлений. Это становилось возможным из-за того, что солнце замедляло свой ход и открывался потусторонний мир.
Верили, что 1 июля можно привлечь здоровье и вылечить недуг. Нужно было умыться сенокосной росой в Ярилин день.
Что нельзя делать 1 июля
Нельзя 1 июля тратить много денег. Можно лишиться всех сбережений.
Нельзя 1 июля жаловаться. Постарайся провести максимально оптимистично и радостно, без нытья и жалоб на жизнь.
Нельзя 1 июля хвастаться. Можно навлечь неприятности.
Приметы на 1 июля
Если туман утром на Ярилу, то непогоды не будет.
Если с утра нет росы, то днем стоит ждать дождя.
Если кувшинки едва видно над водой, то вечером будет дождь.
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