Приметы на 1 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 1 июля / pixabay

1 июля церковь почитает память Ярила. Раньше люди верили, что именно сегодня наступает лучшее время начинать сенокос и собирать лекарственные травы.

На Ярилу можно было увидеть множество сверхъестественных явлений. Это становилось возможным из-за того, что солнце замедляло свой ход и открывался потусторонний мир.

Верили, что 1 июля можно привлечь здоровье и вылечить недуг. Нужно было умыться сенокосной росой в Ярилин день.

Что нельзя делать 1 июля

Нельзя 1 июля тратить много денег. Можно лишиться всех сбережений.

Нельзя 1 июля жаловаться. Постарайся провести максимально оптимистично и радостно, без нытья и жалоб на жизнь.

Нельзя 1 июля хвастаться. Можно навлечь неприятности.

Приметы на 1 июля

Если туман утром на Ярилу, то непогоды не будет.

Если с утра нет росы, то днем стоит ждать дождя.

Если кувшинки едва видно над водой, то вечером будет дождь.

Читайте такжеПривлечете небывалый успех и огромное богатство: приметы на июль, которые принесут деньги и гармонию

Читайте также: