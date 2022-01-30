Приметы на 1 февраля: что нельзя делать в день Макария и как не попасть в беду

Что нельзя делать 1 февраля / pixabay

1 февраля церковь почитает память святого Макария. Ранее люди называли Макария весноуказчиком, ведь по погоде в этот день люди судили о том, когда наступит весна.

Хозяйки готовили вкусные угощения и приглашали в дом гостей. Устраивали чаепития и говорили о будущем.

Готовили специальный травяной чай. Обычно добавляют такие травы, как зверобой, душица, шиповник и иван-чай. Все это приправляют медом или вареньем. Считалось, что после того как каждый член семьи выпьет этот напиток, он перестанет болеть.

Макарий был великим целителем, он всегда помогал тем, кто его просил излечить от недуга. Утром люди посещали церковь и молились святому, чтобы он исцелил всех больных.

Больше всего внимания 1 февраля уделяли своему дому. Хозяйки убирали и стирали, а мужчины помогали по дому и устраняли поломки.

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Это благоприятный день для начала новых дел, особенно удачными будут добрые дела, которые направлены на благо других людей;

Что нельзя делать 1 февраля

Нельзя 1 февраля много работать. Весь год можно тяжело трудиться, а прибыли не получить.

Нельзя 1 февраля одевать старую и черную одежду.

Нельзя 1 февраля стричься, мыть волосы и красить.

Нельзя 1 февраля ругаться с близкими и выяснять отношения на работе.

Приметы на 1 февраля

Если на небе яркие звезды, то будет холодная весна.

Если солнце 1 февраля, то будет ранняя весна.

Если метель идет, то Масленица будет снежной.

Если 1 февраля холод и мороз, то лето будет прохладным и дождливым.

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